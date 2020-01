L'omaggio alla "Bètola" dei ...Piace?

BELLINZONA - Nei giorni scorsi i ...Piace? hanno lanciato sul mercato il loro nuovo singolo, intitolato “In Bètola”.

La band non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati della scena musicale ticinese. Il nuovo brano, che rappresenta appieno la parte festaiola dell'anima del gruppo, è una dimostrazione del loro essere costantemente produttivi, seguendo quello che è il loro marchio di fabbrica: un punk rock melodico con influenze popolari e cantato rigorosamente in dialetto.

«Abbiamo voluto omaggiare la “Bètola”, ma più genericamente i locali pubblici, dove magari ci si reca per caso, perché non si ha altro da fare, o semplicemente perché si è in cerca di compagnia» spiega Dodi, il frontman dei ...Piace?. «Non si deve sottovalutare il potere di quei luoghi d’incontro, di aggregazione, e non si devono lasciare morire, fanno parte della nostra cultura».

Il singolo è stato interamente prodotto nell’HRS – Heaven Recording Studio di Lugano, sotto la guida di Roberto Colombo e Riccardo de Filippo. È disponibile nei principali store online e portali di streaming. Inoltre il videoclip è stato caricato su YouTube.