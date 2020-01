Disney+ arriva in anticipo

BERNA - Il settore Direct-to-Consumer & International di The Walt Disney Company ha fissato il lancio di Disney+ in Europa occidentale per il 24 marzo 2020. Il servizio di streaming esordirà in Svizzera, Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna e Austria.

Il lancio in altri Paesi europei, come quelli scandinavi, il Belgio e il Portogallo, avverrà successivamente nell'estate 2020.

Disney+ offre agli spettatori di tutte le età un nuovo modo di godere dei contenuti proposti da iconici brand d'intrattenimento come Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, e National Geographic, assieme a contenuti esclusivi come film, serie tv, documentari e corti prodotti appositamente per il nuovo servizio.

Al momento del lancio, gli abbonati avranno accesso a 'The Mandalorian', la serie acclamata dalla critica, scritta e prodotta da Jon Favreau; 'High School Musical: The Musical: The Series', versione moderna e creativa del franchise di successo, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con nove nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; 'The World According To Jeff Goldblum', serie che esplora il mondo degli oggetti a noi più familiari; 'Lilli e il vagabondo', una rivisitazione del classico d’animazione del 1955.

Tra gli altri titoli originali disponibili al momento del lancio 'Encore', prodotto da Kristen Bell; 'Diary of A Future President' scritto e prodotto da Ilana Peña ('Crazy Ex-Girlfriend') e da Gina Rodriguez ('Jane the Virgin'); 'The Imagineering Story', che racconta del gruppo di creativi che danno vita ai Parchi Disney.

Al momento del lancio, gli abbonati potranno vivere l'esperienza di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart tv. Sarà possibile accedere a quattro stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie. Il numero dei download sarà illimitato e su un massimo di dieci dispositivi.

Gli utenti potranno fruire, inoltre, di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità d'impostare fino a sette diversi profili. Sarà possibile anche impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età.