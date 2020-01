Lynch, sempre più Lynch

LOS ANGELES - "What Did Jack Do?" è il nuovo lavoro di David Lynch.

Cortometraggio di 17 minuti, è disponibile da lunedì 20 gennaio su Netflix. Il geniale regista ha voluto sintetizzare all'estremo la sua visione di cinema tramite il serrato e surreale dialogo, sotto forma di interrogatorio, tra lo stesso Lynch e la scimmia Jack (interpretata ovviamente dal regista: la bocca che si muove, recitando le battute, è la sua). Gli elementi esterni sono ridotti al minimo in questo piccolo noir realizzato con uno sgranato bianco e nero.

La dimensione onirica, cifra stilistica del cineasta, è ovviamente dominante in tutta l'opera. La musica - altra nota passione di Lynch - non è mera colonna sonora, ma è un complemento imprescindibile della narrazione.

Se fosse stato un altro a realizzare "What Did Jack Do?" lo spettatore sarebbe stato autorizzato a sentirsi preso in giro, ma così no: qui Lynch è se stesso e quello che vediamo è l'ennesimo prodotto del suo modo di creare, di fare cinema. E, nei momenti migliori, arte.