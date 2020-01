J-Ax prepara il ritorno con “ReAle”, da solo…o quasi

MILANO - J-Ax prepara il ritorno. Il rapper milanese infatti debutterà con il suo nuovo album “ReAle” il prossimo 24 gennaio con una serata di presentazione in programma in provincia di Caserta, già sold-out.

Era da un po’ che J-Ax non lanciava un suo album da solista. La sua ultima uscita discografica risale al 2017 con il fortunato “Comunisti col Rolex” realizzato insieme a Fedez, la sua ultima fatica da solista invece è ancora precedente con “Il Bello d’esser brutti”.

Ma da solo, il rapper milanese non sarà di certo. Nel corso delle ultime settimane ha infatti annunciato tutti gli ospiti che collaboreranno in questo nuovo lavoro. Dopo la hit “Maria Salvador”, J-Ax torna a lavorare con Il Cile, ma ci sarà spazio anche per Sergio Sylvestre, Paola Turci e Jake La Furia.

Un posto speciale nel cuore dell’artista è occupato dall’amicizia, non solo artistica con Max Pezzali, anche lui tra gli ospiti del disco, e la collaborazione con Enrico Ruggeri: «Il premio più grande per me è la possibilità di avere una leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco. Grazie Enrico per aver collaborato a Reale, il tuo aiuto è stato indispensabile».

Il disco che contiene 18 tracce uscirà in tre versioni Cd (normale, deluse e box set) e con una versione in vinile con due dischi.

J-AX