Whitney Houston e Depeche Mode nella Rock & Roll Hall of Fame

CLEVELAND - Sono stati resi noti i nomi dei musicisti inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame per il 2020.

È quello di Whitney Houston a spiccare maggiormente: la cantante morta per 2012 è stata per anni l'artista più influente e imitata del panorama internazionale. Ci sono poi stelle del calibro di Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. e T.Rex.

Non solo: il premio intitolato ad Ahmet Ertegun, che premia i professionisti attivi dietro le quinte, è andato al manager ed ex critico Jon Landau e a Irving Azoff, al fianco degli Eaglesi da molti anni.

La cerimonia ufficiale è in programma per il 2 maggio.