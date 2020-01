Un progetto d'arte globale firmato BTS

SEUL - La band K-pop sudcoreana BTS ha lanciato un progetto artistico su scala globale.

"Connect, BTS" coinvolge 22 artisti in cinque grandi città: Seul, Londra, Berlino, Buenos Aires e New York. Alla base dell'intera operazione, che trasforma il popolarissimo gruppo in un mecenate, sembra esserci la volontà di connettere le persone di tutto il mondo in linea con quella che è «la filosofia dei BTS». La band «rende omaggio alla diversità e all'originalità» e punta a essere «un'esperienza collettiva che potrebbe essere solo il primo passo verso una nuova comunicazione tra arte, musica e persone».

Una delle opere principali che nasceranno grazie a "Connect, BTS" sarà creata dal celebre scultore britannico Antony Gormley. Il primo esempio di questo progetto è stato presentato ieri a Londra, presso le Serpentine Galleries: si tratta di "Catharsis", un'installazione digitale dell'artista danese Jakob Kudsk Steensen che permette al visitatore di compiere un viaggio virtuale in una foresta ricreata in 3D.

Oggi invece viene inaugurata la mostra a Berlino, mentre le esposizioni di Seul e Buenos Aires apriranno i battenti prima della fine di gennaio.