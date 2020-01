“The Circle” è il Grande Fratello rivisto per l'era dei social

LOS ANGLES - Difficile trovare qualcosa più specchio del nostro tempo del reality “The Circle” da poco in onda su Netflix. In principio era il Grande Fratello: prendi una manciata di sconosciuti, mettili in una casa, lasciali litigare e amoreggiare e poi vedi come va a finire.

Negli anni 2020 però questa formula è forse un po' datata, in fin dei conti chi incontra più gli sconosciuti... di persona? Ma infatti, e così lo show della piattaforma streaming prende 8 persone, le piazza in 8 appartamenti separati di una palazzina e mette a disposizione un'interfaccia-social con cui messaggiare e condividere immagini. Il resto, poi, lo fanno loro.

Fra strategie machiavelliche, seduzioni via chat e bugie colossali (tipo far finta di essere proprio un'altra persona) i concorrenti di “The Circle” daranno il peggio di loro per portarsi a casa il premio in denaro in palio.

E chissà che, alla fine, non si impari qualcosa anche noi.

