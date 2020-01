Il mistero del compratore della Mustang di "Bullitt"

ORLANDO - La settimana scorsa la leggendaria Ford Mustang GT guidata da Steve McQueen è stata venduta all'asta per 3,4 milioni di dollari, che sono saliti a 3,74 con tasse e commissioni.

Un record per una delle auto più iconiche di sempre, immortalata in un film di culto come "Bullitt" e che è rimasta chiusa in un garage per 40 anni.

A qualche giorno dalla vendita, però, non si sa ancora chi abbia voluto portarsi a casa questo cimelio della storia dell'auto (e del cinema). «Solo una persona conosce l'acquirente, ed è il tizio che era al telefono con lui» ha spiegato a Usa Today Sean Kiernan, colui che ha messo in vendita la vettura. «Alla fine salterà fuori. Ma in questo momento nessuno lo sa. Solo Frank». Ovvero Frank Mecum, l'organizzatore della rinomata asta di venerdì scorso in Florida.

Kiernan ha spiegato poi perchè la Mustang è partita da una base d'asta bassissima, solo 3500 dollari. Era la cifra per la quale suo padre l'acquistò nel 1974, ha spiegato. «Quando il battitore ha chiesto "Chi mi dà 3500 dollari?" tutti nella sala hanno alzato la mano. Chiunque ha avuto una possibilità di fare un'offerta».