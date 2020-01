Ecco chi potrebbe portarsi a casa l'Oscar

LOS ANGELES - Poco fa sono state comunicate le nomination per l'edizione 2020 degli Oscar, i più importanti premi dell'industria cinematografica mondiale, che verranno assegnati domenica 9 febbraio.

Nove sono le opere in gara per la categoria miglior film: "Le Mans '66 - La grande sfida", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Piccole donne", "Storia di un matrimonio", "1917", "C'era una volta a... Hollywood" e "Parasite".

Regia: in corsa ci sono Martin Scorsese per "The Irishman", Todd Phillips per "Joker", Sam Mendes per "1917", Quentin Tarantino per "C'era una volta a... Hollywood" e Bong Joon Ho per "Parasite".

La sfida per il miglior attore è tra Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Leonardo DiCaprio ("C'era una volta a... Hollywood"), Adam Driver ("Storia di un matrimonio"), Joaquin Phoenix ("Joker") e Jonathan Pryce ("I due papi").

In gara per la miglior attrice ci sono Cynthia Evo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Storia di un matrimonio"), Saoirse Ronan ("Piccole donne"), Charlize Theron ("Bombshell") e Renée Zellweger ("Judy").

La statuetta di miglior attore non protagonista sarà aggiudicata a uno tra Tom Hanks ("Un amico straordinario"), Anthony Hopkins ("I due papi"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman") e Brad Pitt ("C'era una volta a... Hollywood").

Nella categoria miglior attrice non protagonista la sfida è tra Kathy Bates ("Richard Jewell"), Laura Dern ("Storia di un matrimonio"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Piccole donne") e Margot Robbie ("Bombshell").

L'Oscar per il miglior film straniero verrà assegnato a uno tra "Corpus Christi" (Polonia), "Honeyland" (Macedonia del nord), "I miserabili" (Francia), "Dolor y gloria" (Spagna) e "Parasite" (Corea del Sud).

La sfida nei costumi è tra "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Piccole donne" e "C'era una volta a... Hollywood".

Per la colonna sonora, invece, se la vedranno Hildur Guðnadóttir per "Joker", Alexandre Desplat per "Piccole donne", Randy Newman per "Storia di un matrimonio", Thomas Newman per "1917" e John Williams per "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Infine la miglior canzone: in gara "I Can't Let You Throw Yourself Away" da "Toy Story 4", "(I'm Gonna) Love Me Again" da "Rocketman", "I'm Standing With You" da "Breakthrough", "Into the Unknown" da "Frozen II" e "Stand Up" da "Harriet".