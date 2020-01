Uno sguardo in anteprima sul CES

LAS VEGAS - Questa mattina apre i battenti l'edizione 2020 di CES, la fiera delle innovazioni hi-tech più grande del mondo.

Anche quest'anno il nostro inviato Manuel Friedrich ha potuto lanciare uno sguardo su alcune delle più intriganti novità, e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. Vediamo le prime anticipazioni:

Prinker S - Questa piccola stampante per tatuaggi temporanei è una creativa combinazione di scienza cosmetica, tecnologia a getto d'inchiostro ed IoT (Internet of Things). Serve per esprimere la propria personalità ma in maniera non permanente, stampando dei tatuaggi direttamente sulla pelle. Nella propria applicazione sullo smartphone o sul sito www.prinker.net si possono selezionare oppure generare da soli tattoo di ogni genere - colorati o in bianco e nero. Una volta trasmessi i dati sulla stampante, e da lì sulla pelle, in circa tre secondi si forma un disegno in grado di resistere per due o tre giorni. Un divertimento per tutta la famiglia. Con 269 dollari americani si riceve il gadget insieme a una cartuccia per il nero, che dovrebbe essere buona per circa 1000 applicazioni. Un ricambio per i colori costa 149 dollari, solo il nero 99.

Healbe GoBe3 - Tante persone contano le calorie ed è un lavoro complicato e stressante. Con questo smartband tutto diventa al 100% automatico. Con un processo protetto da 36 brevetti e provato in due studi clinici per una precisione dell'89%, questo gadget misura in continuazione quante calorie vengono acquisite, il livello dell'idratazione e anche lo stato emotivo. In più controlla le calorie bruciate, il battito del cuore, i passi fatti e anche il sonno. I dati vengono trasmessi via wireless a una app sullo smartphone dove si possono visualizzare innumerevoli parametri. La batteria ha una durata fino 36 ore ed è resistente all'acqua. La ditta moscovita Healbe ha raccolto 1,3 milioni di dollari su Indiegogo nel 2014 per testare, con un primo prodotto, la fattibilità della tecnologia. Adesso presenta la terza versione più piccola, sottile e leggera. Che, in più, adesso ha anche uno schermo touch.

Flowtime - Un altro gadget che lavora con real-time biodata è il nastro per la testa FLOWTIME della Entertech. Con la misurazione dell'elettroencefalografia e del battito del cuore dà un feedback a chi fa della meditazione. Così si riesce a capire meglio se quello che si fa funziona veramente. Sull'applicazione che accompagna il nastro si possono leggere direttamente i valori sulle onde del cervello, il grado di rilassamento e altri parametri. Oppure si possono seguire dei corsi specifici, come per esempio un programma per le donne incinte. Altre applicazioni per la tecnologia sono un casco di lavoro che misura i segnali vitali, una maschera per un sonno migliore oppure un headset VR biosensibile.

MANUEL FRIEDRICH