Festa della Musica, forza con le iscrizioni

MENDRISIO - C'è tempo fino al 29 febbraio 2020 per iscriversi alla Festa della Musica di Mendrisio.

Anche per l'edizione 2020 gli organizzatori promettono l'allestimento di due grandi giornate di musica dedicate alle giovani band del territorio, ma non solo. La Festa della Musica è un'occasione per i gruppi locali di esibirsi davanti al pubblico di casa e per i complessi esordienti è un'ottima chance di "rompere il ghiaccio" con un palcoscenico.

Le band avranno a disposizione un palco, adeguata illuminazione, cibo e bevande ma soprattutto «una folla adorante sotto il palco».

La Festa della Musica 2020 si terrà il 26 e 27 giugno. Le iscrizioni sul sito ufficiale.