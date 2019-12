Venduto l'abito del ballo di Lady Diana con John Travolta

LONDRA - L'abito che Lady Diana indossava in occasione dello storico banchetto di Stato alla Casa Bianca nel 1985 è stato venduto per 264mila sterline (oltre 340mila franchi svizzeri).

Il meraviglioso capo creato da Victor Edelstein, color blu notte su esplicita richiesta della consorte del principe Carlo, fu protagonista di uno dei momenti più iconici della vita pubblica di Lady D: il ballo sulle note di "Saturday Night Fever" con la star di Hollywood John Travolta. Un momento memorabile, tanto che i media americani, parlando dell'asta di lunedì, hanno scritto che quello che andava in vendita era "l'abito Travolta".

Torniamo all'asta: può considerarsi un insuccesso, dato che il vestito non ha raggiunto il prezzo di riserva di 200mila sterline. Ma in seconda battuta è intervenuta la Historic Royal Palaces, l'ente benefico indipendente che si occupa della gestione e della cura dei Palazzi nei quali non vivono stabilmente i membri della Famiglia reale, come la Torre di Londra per esempio. La curatrice Eleri Lynn ha dichiarato alla stampa britannica: «Siamo entusiasti di aver acquisito questo iconico vestito per la collezione degli abiti reali da cerimonia, vent'anni dopo che ha lasciato Kensington Palace».

Lynn ha descritto capo come un'icona della moda «senza tempo» ed «elegante», oltre che testimonianza «di un momento chiave nella storia della moda reale del 20esimo secolo».

L'abito fu venduto a scopi benefici da Diana nel 1997, insieme a decine di altri capi, e fu acquistato per oltre 120mila sterline. Nel 2013 cambiò nuovamente proprietario: un anonimo sborsò 240mila sterline per fare una sorpresa alla moglie.

keystone-sda.ch (David Mirzoeff)