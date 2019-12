Boom di richieste al numero antiviolenza dopo una puntata di "Grey's Anatomy"

NEW YORK - È bastata una puntata della serie Grey's Anatomy che aveva tra i protagonisti una donna vittima di violenza sessuale per aumentare la consapevolezza sul problema, con un boom di ricerche sul web sul tema e sulla 'helpline' degli Usa. Lo afferma uno studio della Oklahoma State University pubblicato dalla rivista Jama Internal Medicine.

La puntata in questione, andata in onda negli Usa nel marzo 2018, ed è stata immediatamente seguita da un appello della protagonista Ellen Pompeo a rivolgersi alla National Sexual Assault Hotline a tutti gli spettatori vittime di violenza.

Analizzando le ricerche su Google e i tweet nelle due settimane precedenti alla messa in onda e in quella successiva i ricercatori hanno notato un aumento del 41% delle ricerche legate alla helpline, e del 9% di quelle sugli abusi in generale. Il profilo twitter della associazione che gestisce la linea ha avuto un aumento delle visualizzazioni di oltre il 1000%, e al telefono verde è arrivato il 43% delle chiamate in più nelle 48 ore successive alla messa in onda.

«Il fatto che l'episodio abbia esposto un tema fortemente stigmatizzato è molto importante - commentano gli autori - inoltre l'appello di una attrice molto amata potrebbe essere riuscito a convincere qualcuno a cercare aiuto in un modo più efficace della semplice pubblicazione del numero da chiamare».