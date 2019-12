Cosa vedere su Netflix e Prime a dicembre

LUGANO - Il mese di dicembre è ricco di proposte da vedere in streaming su Netflix e Amazon Prime. Ecco alcuni dei nostri consigli.

Su Prime la serie da non perdere è assolutamente "La fantastica signora Maisel", la cui terza stagione è disponibile da venerdì. Giustamente pluripremiata, è incentrata sul personaggio di Midge Maisel (Rachel Brosnahan), che affronta per la prima volta la vita in tournée di una comica insieme alla sua manager Susie Myerson (Alex Borstein). Senza dimenticare i rapporti con il nuovo fidanzato, l'ex marito e i suoi genitori Abe (un grande Tony Shalhoub) e Rose.

È uscita ieri la miniserie "Swamp Thing", tratta dall'universo dei personaggi Dc Comics. Un virus mortale originatosi in una palude della Louisiana crea il panico e la protagonista, la dottoressa Abby Arcane, dovrà fare i conti anche con una misteriosa creatura. Il 13 dicembre arriva poi la quarta stagione di "The Expanse", ora esclusiva produzione Amazon. Serie di fantascienza, sarà incentrata sui tentativi di conquista - senza esclusione di colpi - di nuovi pianeti, alla ricerca delle loro preziose risorse naturali.

I fan di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May non dovranno perdersi il lungometraggio speciale "The Grand Tour presents: Seamen", che vede il trio non alle prese con auto ma con delle imbarcazioni. La loro missione? Navigare lungo il Mekong, in Indocina. Infine un film con due star del calibro di Eddie Redmayne e Felicity Jones: "The Aeronauts", che interpretano un meteorologo e una pioniera dei cieli (a bordo di una mongolfiera).

Su Netflix, come di consueto, i titoli che escono ogni mese sono parecchi. Dal film di ballo "Let's Dance" a "6 Underground" di Michael Bay, da "Come caduto dal cielo" a "Storia di un matrimonio" di Noah Baumbach, con Scarlett Johansson e Adam Driver. Segnaliamo in particolare "I due papi" di Fernando Meirelles, con Jonathan Pryce nelle vesti di Papa Francesco e Anthony Hopkins nel ruolo di Benedetto XVI.

I fan della stand-up comedy avranno l'imbarazzo della scelta, con gli ultimi special di Jack Whitehall, Tiffany Haddish e Michelle Wolf (tra gli altri). Avvicinandosi il Natale ci saranno parecchie proposte a tema, come "Un principe per Natale: Royal Baby" o la più singolare serie norvegese "Natale con uno sconosciuto". Oppure ancora la miniserie spagnola "Tre giorni di Natale", che debutta venerdì.

La più attesa del mese è sicuramente "The Witcher", che debutta una manciata di giorni prima di Natale. Parliamo di una saga fantasy molto ambiziosa, adattamento dei volumi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e videogioco famoso in tutto il mondo. Il protagonista è Henry Cavill, già nei panni (e mantello) di Superman. Ma c'è pure la seconda stagione di "Lost In Space" e il debutto della serie animata dedicata a "Fast and Furious": "Fast & Furious: Spy Racers".

I documentari, invece, vanno dalla storia del calciatore Carlos Tevez a Kevin Hart, reduce da un tremendo incidente stradale. I thriller non mancano: particolarmente interessante sembra essere "Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online", la storia di Luka Rocco Magnotta.