"All I Want for Christmas Is You" è la canzone di Natale più fastidiosa

LONDRA - "All I Want for Christmas Is You" si ritrova a essere contemporaneamente la canzone di Natale più popolare e quella più fastidiosa. Almeno nel Regno Unito, secondo quanto stabilito da un sondaggio condotto da Huawei.

La hit del 1994 paga probabilmente il suo strepitoso successo: l'essere trasmessa ovunque nel periodo delle festività potrebbe averla resa indigesta a molti. Più di “Do They Know It’s Christmas?”, la canzone solidale nata dal progetto Band-Aid del 1984 che raccolse all'epoca decine di star britanniche e irlandesi (Paul McCartney, Bono, George Michael, Bob Geldof tra gli altri). “I Wish It Could Be Christmas Everyday”, classico del rock natalizio firmato Wizzard, chiude il podio.

Un altro classico del pop declinato in tema Natale è "Last Christmas" degli Wham!, che si è piazzata alla quinto posto. Nella top ten troviamo anche i Jackson 5 di "Santa Claus is Coming to Town" (ottava) e un evergreen come "Jingle Bells", nella versione delle Andrews Sisters (decima).