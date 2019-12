Nuovo riconoscimento per "La leggenda dello stambecco bianco"

CHIASSO - A pochi mesi dall’anteprima del 6 aprile al Cinema Plaza di Mendrisio, “La leggenda dello stambecco bianco” ha ottenuto il suo quarto riconoscimento internazionale: Markus Otz è stato premiato come miglior regista di un cortometraggio straniero (Best Director for a Short Foreign Language Film) all’East Europe International Film Festival di Varsavia.

Il premio polacco si aggiunge ai due conquistati negli Stati Uniti e a quello ottenuto in India. «La cerimonia di premiazione tenutasi al Marriott Hotel Warsaw è stata ricca di emozioni con cineasti e produttori provenienti da tutto il mondo», spiega Otz.

“La leggenda dello stambecco bianco”, interpretata da Marco Capodieci, Roberto Regazzoni e Amanda Rougier era in nomination in ben 5 categorie: Best Short Foreign Language Film; Best Director for a Short Foreign Language Film (Markus Otz); Best Lead Actor in a Short Foreign Language Film (Marco Capodieci); Best Cinematography for a Short Foreign Language Film (Kurt Amzos); Best Costume (Uta Zmorsk).