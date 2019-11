I Simpson potrebbero essere arrivati al capolinea

LOS ANGELES - La lunga cavalcata dei Simpson potrebbe concludersi presto. Lo ha rivelato Danny Elfman, il compositore che nel 1989 creò la sigla del cartone animato frutto della genialità di Matt Groening.

Il 66enne Elfman ha spiegato nel corso di un'intervista al sito Joe che «da quanto ho sentito lo show sta per finire» dopo 31 stagioni. «Non lo so per certo, ma ho sentito che questo sarà il suo ultimo anno». Si attendono conferme o smentite da parte dei responsabili della serie animata.

Elfman è poi tornato con il pensiero a quando ha composto «questo pazzo brano» che è poi diventato celebre in tutto il mondo. All'epoca non ci avrebbe scommesso sopra un centesimo, anzi pensava che «nessuno l’avrebbe mai sentito, perché davvero non credevo avesse nessuna chance». Altro che 31 stagioni, centinaia di episodi e una montagna di ospiti, uno più prestigioso dell'altro: «Mi aspettavo che sarebbero andati in onda solo tre episodi e che lo show venisse cancellato perché era così strano e assurdo per quell'epoca».