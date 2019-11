Chi vuole diventare la matrigna di Drake?

LOS ANGELES - Il padre di Drake starebbe per ottenere un suo reality show personale. Le telecamere seguirebbero Dennis Graham nella sua ricerca del vero amore, riferisce Tmz, che dà conto di una settimana di intensi colloqui per convincere un network tv a produrre il progetto.

Graham e il produttore David Weintraub sono convinti del potenziale dell'idea, che mescola amore e vita lussuosa - tra night club, auto costose e così via -, tutti benefit dell'essere genitore di uno dei rapper più famosi e danarosi degli ultimi anni.

Ci sarebbero almeno un paio di offerte concrete e un accordo potrebbe essere siglato la prossima settimana. Non è chiaro se il reality sarà strutturato sullo stile di "The Apprentice" (con concorrenti eliminati di volta in volta) oppure seguirà la vita di Graham, un po' come succede con la famiglia Kardashian.