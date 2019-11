Abbiamo pensato bene di sfidare il wrestler ticinese Belthazar

LUGANO - Probabilmente, cari lettori, voi non ci crederete ma recensire videogiochi è comunque un lavoro (eh già).

Quando è arrivato qui in redazione l'ultimo episodio della simulatore di wrestling “WWE 2k20”, quindi, non abbiamo potuto resistere alla tentazione di farci dare una mano... da un vero esperto.

Chi meglio del lottatore nostrano Belthazar che, proprio in questi giorni, si sta preparando per Pro wrestling live IX che si terrà (con tanto di Rissa Reale) questo sabato 9 novembre? Siamo andati in palestra da lui con il nostro bel joypad in pugno per avere il suo parere sul realismo nel ring, sui movimenti e sul parco mosse. Di quelle - come potete vedere nel video qui sopra - è sembrato parecchio soddisfatto di altre cose, beh, non così tanto.

Basta fare una ricerchina sul web per capire che questo "WWE 2k20" è un prodotto con diversi problemi tecnici (su Google la prima cosa che salta fuori è «WWE 2k20 glitch», e ci siamo capiti). Un paio ne sono saltati fuori anche durante la fase di test con il nostro esperto: tipo nomi invertiti e un paio di parentesi aeree abbastanza surreali. «Un peccato», puntualizza Belthazar, «speriamo che con una patch possano sistemare le cose».

Ed è una speranza giusta, anche perché in "WWE 2K20", oltre al sistema di lotta che funziona e diverte, di carne interessante in padella ce n'è parecchia: dall'impressionante roster di lottatori - che comprendente vecchie e nuove glorie più il settore lottatrici sempre più rilevanti - alle modalità e contenuti extra che usciranno durante tutto l'arco dell'anno. I più smanettoni, poi, apprezzeranno anche la possibilità di creare il proprio lottatore customizzandolo al milligrammo.

Fra le (altre) cose un po' indigeste, invece, c'è il fatto che molto di quello che è disponibile - wrestler, abiti e cinture - è da sbloccare con la valuta digitale del titolo (uff, ma dateci tutto e subito, no?). Un po' carente, malgrado gli evidenti sforzi, anche la componente narrativa pre e post incontro che è la vera forza del wrestling "dal vivo".

Bocciato, quindi? Per ora ancora no, siamo fiduciosi e aspettiamo a vedere come sarà dopo la patch.

VOTO: RIMANDATO A DOPO LA PATCH

"WWE 2K20" è disponibile per Playstation 4 (versione provata), Xbox One e Pc Windows. Lo abbiamo recensito grazie a un codice fornitoci gentilmente da Cidiverte. Ringraziamento extra va a Belthazar, la Pro Wrestling Live Events e il Fight Gym Club di Canobbio.

WWE/2K