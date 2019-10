Ha spoilerato il Capitolo 2 di Fortnite, Epic Games gli fa causa

RALEIGH - Epic Games ha fatto causa a un tester per aver rilevato in anticipo dei dettagli del Capitolo 2 di Fortnite. La società che ha creato il popolare videogame ha depositato la denuncia venerdì presso un tribunale della Carolina del Nord, spiega Polygon.com. Ronald Sykes, questo il nome dell'accusato, avrebbe violato un accordo di riservatezza in base al quale si sarebbe impegnato a non parlare delle informazioni acquisite nel corso delle sessioni di prova del gioco.

«Lo ha fatto a spese di Epic e di coloro che nella comunità di Fortnite stavano attendendo con ansia la nuova stagione, solo per vedersi bruciare la sorpresa con gli spoiler di Sykes».

Sykes ha avuto la possibilità di provare il Capitolo 2 alla fine di settembre e nei giorni successivi ha snocciolato una serie di dettagli, compresa un'immagine della nuova mappa del gioco. Epic chiede un provvedimento ingiuntivo nei suoi confronti e un risarcimento per violazione del contratto nonché "appropriazione indebita" di segreti commerciali.