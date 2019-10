Panico tra i giocatori: c'è un buco nero al posto di Fortnite

CARY - Intorno alle 20 di domenica sera si è creato qualcosa che ha modificato la vita di milioni di persone sparse per il mondo: un buco nero virtuale si è originato all'interno di Fortnite, il popolarissimo videogame firmato Epic Games, e ha “risucchiato” l'isola sulla quale si svolge la Battle Royale, che vede sfidarsi fino a 100 giocatori contemporaneamente.

Nelle scorse ore gli utenti si sono chiesti cosa potesse significare questo fenomeno, evidentemente deciso dai programmatori (e dagli strateghi di marketing) per attirare l'attenzione. Ma su cosa? Sull'undicesima stagione oppure su un'evoluzione del gioco, un “secondo capitolo” ben diverso dal precedente? Una teoria sostiene che, vista la portata dell'aggiornamento in corso, Epic Games abbia deciso di creare qualcosa di clamoroso e in grado di far parlare tutti, mentre gli sviluppatori implementano le necessarie modifiche.

C'è già chi parla del «più grande evento nella storia dei videogiochi» e considera la gestione dell'intera faccenda un vero colpo di genio. Nel frattempo gli utenti cinesi assicurano che il Capitolo due prenderà il via in Oriente a partire dal 15 ottobre, quindi tra una manciata di ora. I giocatori di tutto il resto del mondo attendono informazioni e conferme.