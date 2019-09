"It: capitolo 2", un debutto da 185 milioni

LOS ANGELES - Ottima partenza per "It: capitolo 2": l'horror ha raggranellato 91 milioni negli Stati Uniti e altri 95 nel resto del mondo, facendo così registrare un weekend di debutto da 185 milioni di dollari.

Sebbene il predecessore "It" avesse fatto meglio, si tratta comunque del secondo miglior horror (per incassi) di sempre. A livello critico, invece - come vi abbiamo già riferito - il film è piaciuto ma non così tanto come il precedente.