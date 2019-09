Altre novità da Berlino: ecco l'orologio che prende energia dal corpo umano

BERLINO - Altre novità dalla IFA 2019, la fiera dell'elettronica di consumo più grande d'Europa. Qui, il nostro inviato Manuel Friedrich ha potuto toccare con mano - in anteprima - alcuni dei prodotti e servizi che sbarcheranno nelle nostre case nei prossimi mesi e anni. Ecco qui un paio di esempi:

PowerWatch: energia dal corpo umano - Gli orologi intelligenti, si sa, non sono una grossa novità: misurano il battito cardiaco, seguono la posizione tramite GPS, registrano le attività e controllano il sonno del portatore. Ma questo orologio ha qualche particolarità in più. Esso non ha infatti più bisogno di essere caricato e non necessità di un cambio di batterie perché prende l'energia necessaria dal calore emanato dal corpo umano di chi lo porta. «La differenza di calore del polso e l'aria circostante - precisa il nostro inviato - basta per caricare le batterie al 50-60%». Il resto viene raccolto tramite moduli solari integrati nel design.

Insta360 GO: la videocamera da venti grammi - Tra le videocamere più piccole sul mercato questo gioiello della tecnologia moderna permette di fare almeno 200 filmati di circa 20 secondi per carica. Ideale per chi vuole raccontare la sua giornata sui social.

Con una scatolina simile a quella delle cuffie portatili della Apple si può ricaricare la videocamera o scaricare i video direttamente sullo smartphone o il computer portatile.

Monoprice MP Mini SLA LCD High Resolution Resin 3D Printer - Una stampante 3D con la tecnologia resina per meno di 200 dollari non si era mai vista. La ditta Monoprice si è fatta un nome portando dei prodotti a dei prezzi incredibili sul mercato. Iniziato con cavi e prese, adesso sviluppano e producono anche apparecchi complessi come stampanti 3D a dei prezzi veramente concorrenziali.

MEATER: Un termometro per la carne veramente senza fili - Controllare la temperatura della carne sulla griglia non è sempre facile. Ma potrà diventarlo grazie a questo termometro. Il sensore viene infatti inserito nella carne e manda i suoi dati sullo smartphone. Così è possibile monitorare la temperatura interna della carne e mettere un allarme quando è raggiunta quella voluta.

Manuel Friedrich