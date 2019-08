“Star Wars”, ecco il nuovo poster

ANAHEIM - Nel corso del D23 Expo, in corso ad Anaheim, Disney ha svelato il nuovo poster di “Star Wars: l'ascesa di Skywalker”, nuovo capitolo della saga cinematografica che arriverà nelle sale dal 18 dicembre.

Il pubblico presente ha potuto vedere in anteprima alcune immagini dell'Episodio IX della serie. Oltre a scene prettamente spaziali sono stati mostrati, secondo l'Hollywood Reporter, i personaggi interpretati da Daisy Ridley, Adam Driver nonché Keri Russell.

Ci sarà anche Carrie Fisher, scomparsa nel 2016. Il regista J.J. Abrams ha spiegato che «il personaggio di Leia è, in un certo senso, il cuore di questa storia. Abbiamo capito che non avremmo potuto raccontare la fine di questi nove film senza Leia». Per riportarla cinematograficamente in vita sono stati utilizzati degli spezzoni dell'Episodio VII che non erano stati utilizzati nel montaggio finale.