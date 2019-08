"Hobbs & Shaw" resta in vetta al box office Usa

LOS ANGELES - "Fast & Furious - Hobbs & Shaw", primo spin off della saga, diretto da David Leitch, resta in vetta al box office americano. Al secondo posto l'horror "Scary Stories to Tell in the Dark", prodotto da Guillermo del Toro, che fa suoi 20,8 milioni di dollari al debutto.

Il nuovo episodio di Fast & Furious, con Dwayne Johnson e Jason Statham ex acerrimi nemici costretti ad allearsi, ha rastrellato nel week end altri 25,4 milioni di dollari per un totale in due settimane di 108 milioni di dollari.

Continua la sua marcia "Il re leone" versione live action, che guadagna altri 20 milioni di dollari nel week end e con un totale di 473 milioni sul mercato nordamericano e di oltre 1,3 miliardi a livello globale, si avvicina alla top ten nella classifica degli incassi di sempre (ora è dodicesimo).