Guardare film e serie tv in streaming fa male a te e al pianeta

LOS ANGELES - I servizi di streaming video come Netflix, Hbo, Amazon Prime e così via sono da anni sulla cresta dell'onda, ma - stando a una serie di studi scientifici i cui dati sono stati elaborati e raccolti insieme per la prima volta - fanno parecchio male al pianeta e ai loro stessi utenti.

L'Hollywood Reporter ha riportato una serie di conseguenze che vedere film e serie tv in streaming provoca sugli utenti. Su tutti il rischio d'infarto, aumentato del 50% per chi guarda i programmi televisivi per più di quattro ore al giorno, sottolinea uno studio pubblicato sul Journal of the America Heart Association. Il binge-watching è particolarmente dannoso, in quanto esclude qualsiasi altra attività e incrementa la sedentarietà, contro la quale i cardiologi puntano il dito.

Lo streaming non fa solo male alla salute di chi ne abusa, ma ha anche un impatto non indifferente sul pianeta. Un ricercatore dello Shift Project di Parigi ha rivelato che per alimentare un data center che consenta la visione in alta definizione di un video di 10 minuti occorre una quantità di energia pari a quella che serve per mandare un forno elettrico di 2000 watt a pieno regime per cinque minuti. In altre parole, se tenete all'ambiente sappiate che si inquina meno ad andare a vedere un film al cinema.