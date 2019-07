Trova un disegno inedito di Egon Schiele al mercatino

NEW YORK - Scartabellando in un mercatino di beneficenza del Queens, a New York, un fortunato avventore ha trovato un disegno inedito di Egon Schiele, lo schizzo a matita nera di una ragazza nuda distesa vista in prospettiva, che i critici hanno valutato in almeno 100'000 dollari (grossomodo la medesima somma in franchi).

Jane Kallir, che di recente ha compilato un catalogo di disegni e acquerelli del grande artista espressionista austriaco per il centenario della sua morte, ha raccontato alla Cnn di essere contattata dal fortunato trovatore, che ha chiesto di restare anonimo, che le ha inviato una foto, troppo sfocata per poterla valutare.

Ma era promettente: di primo acchito la critica d'arte lo ha valutato come autentico al 90%, ma si è riservata di fare altri esami. «Volevo vederlo di persona e confrontarlo con altri disegni» di Schiele, ha detto Kallir. «Combaciava perfettamente, e sono stata in grado anche di identificare esattamente in quale seduta della modella fu prodotto. Il mio fiuto iniziale è stato confermato».

Kallir ha spiegato che Schiele, poco prima di morire di influenza spagnola nel 1918, ha eseguito almeno una ventina di disegni di quella ragazza e di sua madre: una serie attualmente divisa fra Metropolitan Museum of Art di New York e il Leopold Museum di Vienna.