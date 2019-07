Laghi paradisiaci? Macché, altamente tossici

LA CORUNA - Negli ultimi giorni ha fatto il giro della rete la notizia che il lago definito dagli instagrammer - per il suo aspetto tropicale - “Maldive di Novosibirsk”, in Siberia, in realtà è una discarica di cenere della centrale elettrica della regione.

L’Azienda Elettrica Siberiana (SGK), che gestisce l’impianto, ha messo nuovamente in guardia la popolazione: «Non è consigliabile toccare l’acqua, potrebbe causare allergie».

A questo annuncio ne è seguito un altro, giunto un po’ più da sud: anche il paradisiaco Monte Neme, in Galizia, è un bacino altamente contaminato.

Il lago spagnolo è soprannominato da molti “Chernobyl galiziana” eppure anche in questo caso molti sprovveduti vi si recano per scattare suggestivi scatti, passando vicino a scarti di metalli pesanti come il tungsteno e il piombo.

Chi ha provato a immergersi ha avuto problemi di irritazione agli occhi e alla pelle.

Twitter