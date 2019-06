Disney pronta ad annunciare la versione live-action di "Hercules"

LOS ANGELES - C'è una data per "Hercules": Disney dovrebbe fare l'annuncio ufficiale del suo nuovo film live-action nella seconda metà di agosto. Ovvero in occasione del D23 Expo 2019, in programma ad Anaheim, in California, dal 23 al 25 agosto.

Si tratta di un'esposizione biennale dedicata ai fan Disney e che richiama migliaia di persone da tutto il mondo: la società lo promuove come "l'evento Disney definitivo". Tornando al film: il remake del film del 1997 dovrebbe seguire l'esempio delle varie riedizioni live-action compiute da Disney in questi anni (vedi ad esempio "Dumbo" o "Aladdin").

Il cast? Per ora ci sono solo dei nomi che circolano in Rete e che The Red Neighbor ha raccolto. Per il ruolo di Hercules i papabili sarebbero Theo James, Trevor Donovan, Alexander Ludwig e soprattutto Chris Evans. Per dare vita a Megara, invece, i produttori starebbero considerando Amber Heard, Marie Avgeropoulos e Kaya Scodelario. Per la parte di Ade, infine, sarebbero stati presi in considerazione delle star del calibro di Benedict Cumberbatch e Hugh Jackman.