In Svizzera nei vigneti più alti d’Europa

La località di Visperterminen in Vallese è famosa per i suoi vigneti di montagna tra i più alti d’Europa che si trovano ad un’altezza tra i 650 e 1’150 metri. In corti terrazze con alte pareti in pietra asciutta, la vigna è chiamata 'Rieben'.

Fare un’esperienza enologica?

Un'esperienza enologica affascinante nel Heidadorf in Visperterminen è la festa «Wii-Grill-Fäscht» che ha luogo ogni anno, il primo sabato di settembre e che attraverso diverse tappe ti porterà a degustare i vini e le prelibatezze del posto e ad ammirare la bellezza della località con i suoi incantevoli vigneti continui.

Il vino tipico?

La località vallesana di Visperterminen produce vini particolari come l’Heida Visperterminen, un bianco aromatico, di grande struttura, con note di agrumi e frutti esotici, dotato di un buon potenziale per l’invecchiamento.

L’Heida proviene dalla famiglia del Savagnin Blanc un vitigno a bacca bianca molto antico, forse originario di Termeno in Alto Adige, si è poi diffuso in Tirolo, Austria, in Svizzera compare nel 1586 soprattutto nel Vallese, dove è appunto chiamato Heida in Alto Vallese e che poi è stato tradotto in Païen nel Bassovallese.

Compare più tardi nel Jura francese dove viene prodotto il Vin Jaune e il Vin de Paille.

Cerchi ottimi vini aromatici?

Nella nostra selezione di vini aromatici possiamo offrirti vini notevoli come il Gewürztraminer, il Moscato Giallo, il Müller Thurgau, il Bianco di Custoza o la novità in cantina e cioè il Favola della Tenuta Castello di Morcote. Tutti da degustare freschi ed in compagnia.

Articolo scritto da SellWine

Svizzera turismo; Heidadorf Visperterminen

www.heidadorf.ch

www.heidadorf.ch