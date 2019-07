Prosecco: un’eccellenza italiana che ha conquistato il mondo

Il Prosecco è, senza ombra di dubbio, il vino frizzante italiano più conosciuto nel mondo. Protetto dal 2009 dalla Denominazione di Origine Controllata (DOC), si è evoluto nel corso degli anni da prodotto regionale a vero campione dell’esportazione: è infatti ad oggi il vino italiano più esportato all’estero, e nel 2014 ha superato per la prima volta nella storia lo Champagne per numero di bottiglie commercializzate a livello mondiale.

La selezione di prosecchi (ma non solo) di SellWine

Sono oltre ventitré i prodotti presenti nella categoria delle bollicine del nostro portale: vi si possono trovare sia singole bottiglie di importanti prodotti vinicoli che proposte di degustazione che includono selezioni di tre prodotti (come il tris d’assi che unisce Prosecco e spumante) oppure sei prodotti differenti (come la nostra selezione Paradiso delle Bollicine). Come in ogni cantina che si rispetti, nella nostra cantina sono rappresentate le tipologie più conosciute e qualitativamente elevate di Prosecco DOC, spumanti dry, extra dry, brut ed extra brut.

Particolarmente degni di nota, per i puristi del Prosecco, sono i DOC della Tenuta Belcorvo, piccoli e freschi capolavori della vinificazione da sempre presenti nella nostra offerta e aderenti ai metodi di produzione tradizionale. Agli appassionati del genere consigliamo il Beltoro Prosecco DOC Treviso Brut, il Prosecco DOC Treviso Vino Frizzante e il Prosecco DOC Treviso Extra Dry. Come alternativa altrettanto piacevole, è disponibile anche il Prosecco DOC Spumante Extra Dry della Cantina Castelnuovo del Garda, ideale come aperitivo ma ottimo anche a tutto pasto.

Nino Franco, una novità per l’autunno

Nella già ampia selezione di bollicine disponibile su SellWine è prevista una novità, che andrà presto ad arricchire la nostra cantina e la nostra offerta: il marchio Nino Franco è riconosciuto come uno dei principali produttori vicoli della Valdobbiadene, e a partire dall’autunno 2019 i suoi prodotti di qualità saranno presenti nella nostra enoteca digitale.

Le radici di questa azienda affondano nel lontano 1919, quando le Cantine Franco nacquero a Valdobbiadene: fin dagli albori di questa storia imprenditoriale (che nel 2019 festeggia l’importante traguardo dei cento anni di attività) il lavoro della cantina è basato su un preciso modello di qualità produttiva che unisce tradizione e sperimentazione. L’azienda, ad oggi ancora saldamente a conduzione famigliare, collabora in modo stretto con i viticoltori della zona, al fine di sviluppare prodotti dalla forte identità e di valorizzare il vitigno che sta alla base della produzione del Prosecco.

