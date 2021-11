Andermatt apripista: venti chilometri aperti

ANDERMATT - Grazie alle perfette condizioni della neve e all'innevamento artificiale supplementare, si potrà aprire la discesa a valle sul Gemsstock ad Andermatt già da sabato scorso. Ciò significa che nel terzo fine settimana di apertura del comprensorio saranno disponibili circa 20 chilometri di piste con un dislivello di 1’500 metri.

L’avere conservato la neve con il metodo dello snowfarming ha reso possibile aprire le piste sul Gemsstock dalla fine di ottobre. Nel prossimo weekend, già il quarto della stagione invernale, l’offerta sarà ulteriormente ampliata. Con l’apertura della discesa a valle e di altre piste sarà già a disposizione degli ospiti un’ampia offerta tra i 1’400 e i 3’000 metri di altitudine.

Una novità anche per i membri del GotthardMemberClub (possessori di un abbonamento annuale di Andermatt-Sedrun-Disentis): potranno effettuare prenotazioni dei percorsi con la cabinovia (prima sezione del Gemsstock) tra le ore 8:30 (8.00 in caso di apertura anticipata) e le 10.00. Un terzo della capacità di trasporto sarà riservato a questo tipo di prenotazione. Le prime esperienze hanno dimostrato, a detta dei responsabili, che in questo modo si possono ridurre i tempi di attesa. Inoltre gli spazi di attesa per gli ospiti senza prenotazione possono essere collocati all’esterno in modo da ridurre le limitazioni anti-Covid.

Vi sono naturalmente altre stazioni che hanno aperto il sipario sulla stagione 2021/2022 Engelberg-Titlis, Saas-Fee, Zermatt, Arosa-Lenzerheide, Davos-Klosters (19.11.), Adelboden e Jungfrau-Region (27.11.).

Naturalmente andrò a testare personalmente i comprensori svizzeri a caccia di informazioni e novità. Seguitemi!

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch

www.instagram.com/viaggirossetti