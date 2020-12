Assaporate un Natale diverso!

Per augurarvi un buon Natale, vi portiamo in viaggio verso 3 tradizioni culinarie del mondo. Sono piatti deliziosi che conosciamo bene perché abbiamo tra i nostri partner e collaboratori persone provenienti da tutto il mondo! Scoprite quali cucineremo durante le vacanze. Osate provarli a casa? Panettone, cappone al forno, ravioli in brodo, frutti di mare e anguilla al vapore: vi ricordano qualcosa? Per noi la risposta è semplice: sono i piatti che compongono la cena di Natale. Ma perché non ‘uscire’ dalle tradizioni della madrepatria e immergersi nello spirito natalizio di un'altra cultura o di un'altra nazione? Se infatti lo spirito di speranza e di bontà che aleggia nel periodo natalizio è identico in tutti e cinque i continenti, a tavola ogni posto ha il suo piatto tradizionale che sarebbe divertente sperimentare a casa per sentirsi diversi.

Pasta di spugna elastica che prende la forma di un tronco, un ricco ripieno e molto cioccolato per replicare la corteccia esterna: Questi sono gli ingredienti base del Tronchetto di Natale. Nato nel 1945 dalla creatività di un pasticcere francese, il Bûche de Noël ha origini antiche. Si riferisce al rito pagano del rogo tribale dalla vigilia di Natale a Capodanno. Secondo la tradizione, un millennio fa, i contadini del nord Europa deponevano in primavera un tronco abbastanza grande da poter bruciare per giorni. È stato messo nel camino la sera del solstizio d'inverno: si diceva che le sue ceneri portassero ricchezza e fertilità. Dolce e amato da tutti, Bûche de Noël è preparato con un giorno di anticipo. Mangiatelo per il pranzo di Natale con ostriche, pâté de foie gras, lumache e oca ripiena e vi sembrerà di essere in Francia.

Perché non animare le feste di casa con un po' di spirito neozelandese? Il modo migliore per farlo è con una pavlova perfetta, la torta di Natale che è tanto popolare in Nuova Zelanda quanto in Australia. Le origini di questa torta sono molto romantiche e risalgono agli anni '30. Quando il pasticcere neozelandese Berth Sachse venne a sapere della morte di Anna Pavlova nel 1931, decise di dedicarle una torta che avrebbe rappresentato sia la grazia che il dolore della malattia. La torta è così fatta di meringa, simbolo di leggerezza e bellezza, di panna per suggerire il bianco del tutù ma anche la delicatezza della ballerina, e infine di frutta - spesso rossa - per indicare la malattia. Un dolce delizioso, un inno all'amore del pasticcere per la bella ballerina scomparsa.

Il prosciutto di Natale, noto anche come prosciutto di Yule in America, è l'arrosto di Natale tradizionalmente preparato per il pranzo del 26 dicembre. La sua caratteristica distintiva è che è un secondo piatto sostanzioso, ma con un distinto accento di dolcezza. Si distingue per l'esterno smaltato e per la presenza di fette di ananas e ciliegie acide.

L'origine dell'arrosto natalizio è normanna: il cinghiale, servito con una mela in bocca, fu preparato dai popoli celtici per onorare Freya, la divinità della fertilità. Secondo la ricetta tradizionale, la glassa è fatta con zucchero di canna, mentre la marinata deve contenere birra e zenzero. Un altro piatto preparato in America dalla comunità ebraica è il Gefilte Fish, polpette di pesce cotte in brodo. Se preferite provare la cucina musulmana, potete provare il Ma'loubet batenjane, un piatto di agnello brasato con verdure e riso.

Acquolina in bocca? Certamente, ma preferiamo immaginare nuovi viaggi veri, in presenza, magari più vicini, ma in movimento. Nel frattempo auguro a voi tutti, care lettrici e lettori, un felice e tranquillo Natale!

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch