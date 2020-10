Carovana di camper con guida

BERNA - Ho avuto la fortuna di poter visitare la grande fiera dedicata ai camper e alle roulotte che si è svolta la scorsa settimana a Berna. In tutta sicurezza, perché gli organizzatori hanno ideato e implementato un piano sanitario completo e controllato. Purtroppo, a causa dell’ottusità delle autorità cittadine, dopo soli due giorni, la fiera ha dovuto chiudere i battenti. Ma non voglio dilungarmi sul tema del Covid, conoscete la mia opinione. Voglio invece darvi alcune indicazioni su un tema che trovo interessante. Il camper e, in particolare, la formula di proporre dei viaggi di gruppo in camper.

Sognate da molto tempo un bel viaggio in camper? Viaggiare in piena libertà, ma con certezza e sicurezza nell'avventura. Molti considerano un viaggio attraverso l’Europa, gli Stati Uniti, il Canada o l'Australia come il loro più grande sogno. Quale vacanza può offrire una tale versatilità? Paesaggi spettacolari incontrano città vibranti. Deserti solitari, chilometri di spiagge e paludi fumanti da un lato. Grattacieli mozzafiato, ristoranti famosi e un'offerta culturale eccezionale dall'altro. Una vacanza con il camper è il modo ideale per esplorare la meta delle vacanze in piena libertà.

Tanti sono, a mio modo di vedere, i vantaggi. Per esempio la spontaneità: orari di partenza di treni e autobus oppure orari di check-in dell'hotel? Nessun problema: in campeggio siete voi stessi padroni del tempo e dello spazio! Rimanete quanto volete, dove volete - naturalmente sempre nell'ambito di un piano globale. Natura incontaminata: molti campeggi sono situati lontano dalle grandi città, in mezzo a paesaggi spettacolari o vicini all’acqua. Campeggiare in uno degli innumerevoli parchi nazionali e sperimentare le molteplici sfaccettature della vostra destinazione rappresenta indubbiamente un modo nuovo di viaggiare e fare vacanza.

Ma perché non in gruppo? Naturalmente in piccole carovane di 5 o 6 veicoli. I bellissimi percorsi, gli ottimi campeggi, le interessanti escursioni e la convivialità dei viaggi di gruppo garantiscono una vacanza ‘on tour’ che non dimenticherete facilmente! Un camper è un mezzo di trasporto estremamente adatto e in gruppo questa formula può trasformarsi in un’esperienza vincente. La guida, a bordo del suo proprio veicolo, vi accompagnerà lungo il percorso (che ovviamente conosce), vi porterà a vedere luoghi particolari, sarà in grado di aiutarvi in caso di bisogno e la sera organizzerà la parte conviviale. Personalmente ho alle spalle tanti anni nel settore dei viaggi studio con piccoli gruppi e sono convinto che questa nuova offerta potrebbe rappresentare un’idea interessante e vincente.

Cosa ne pensate? Vi intriga l’idea di partire in carovana alla scoperta di una regione, di un paese vicino o lontano?

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch