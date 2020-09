Svizzera Turismo lancia le colorate novità autunnali

A ottobre comincia la stagione dei colori e delle foglie. Da quest’anno, grazie alla nuova mappa dei colori gli amanti dell’autunno potranno pianificare le vacanze in base ai colori delle foglie. Con offerte specifiche per vacanze brevi in Svizzera sarà più facile pianificare e vivere l’autunno. E grazie alla nuova offerta «Bed’n’Bureau» combinare il lavoro e il tempo libero non sarà più un problema.

Che autunno sarebbe senza i suoi boschi dai mille colori? Perderebbe metà della sua bellezza.

Per questo Svizzera Turismo (ST) lancia la prima cartina per tutta la Svizzera con le previsioni dei colori autunnali dei boschi: la mappa dei colori (d’autunno). Questa cartina interattiva fa parte della campagna autunnale 2020 e mostra i colori del fogliame attuale e previsto per tutta la Svizzera. La mappa dei colori d’autunno è stata realizzata in collaborazione con SRF Meteo. I protagonisti indiscussi sono i quattro alberi più comuni: l’acero, la betulla, il faggio e il larice con le loro foglie dai bellissimi colori. La mappa fornisce un riepilogo dei colori delle foglie e dove trovarli, proponendo per questi luoghi suggestive idee per le vacanze. In questo modo gli ospiti potranno pianificare con facilità le gite e le vacanze ammirando l’autunno in tutto il suo splendore.

Per la stagione più colorata dell’anno, in collaborazione con le regioni partner, ST ha raccolto proposte concrete per le vacanze. Ognuna di queste proposte riportata sul sito ufficiale della agenzia marketing svizzera è intesa per tre giorni e propone attività da svolgere durante il giorno (escursioni, tour in bicicletta, esperienze gastronomiche, ecc.) in una destinazione.

Inoltre sono sempre consigliati un ristorante e un hotel.

Per chi volesse conoscere più destinazioni svizzere può scegliere no dei nuovi pacchetti da quattro a sei giorni del Grand Tour of Switzerland, a disposizione a prezzi interessanti con i temi “City & Culture”, “Deluxe”, “Wellness” e “Natura”, mentre i buongustai potranno optare per il pacchetto «Gourmet». Questo tour di quattro giorni ti condurrà nei in paradisi gastronomici come di St. Moritz, Lugano e Zermatt. Include tre pernottamenti rispettivamente in un hotel a 4 stelle con cucina gourmet. A ciò si aggiungono numerose offerte per attività, come un workshop sul risotto in un grotto ticinese o un elegante aperitivo al Muottas Muragl. E chi preferisce scoprire la Svizzera in treno troverà quel che cerca nei pacchetti del Grand Train Tour of Switzerland. Tutti i pacchetti del Grand (train) Tour of Switzerland possono essere comodamente prenotati online.

La crisi dettata dal Coronavirus ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare. Modelli flessibili come lo smart working fanno parte del nuovo mondo del lavoro. Come conseguenza, diventa sempre più difficile separare coerentemente il tempo libero dal lavoro. Sulla scia di tale tendenza per l’autunno 2020 ST lancia una nuova offerta: il Bed’n’Bureau. Secondo questo nuovo concetto, il soggiorno in uno di nove hotel scelti consente la simbiosi di lavoro e riposo: l’alternativa perfetta allo smart working di sempre. Di giorno potrai lavorare in hotel avvalendoti di un’infrastruttura completa per l’ufficio, la sera e il fine settimana potrai immergerti nella natura autunnale e usufruire dell’offerta culturale delle città: questi nove hotel di città urbani diventano così quest’ nell’autunno 2020 i posti di lavoro più attraenti della Svizzera.

