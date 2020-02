Coccole per tutti, grandi e piccini

LOCARNO – La sera della vigilia di Natale, alla Fondation Barry hanno fatto capolino i musetti di dieci dolcissimi cuccioli di San Bernardo. Il 24 dicembre 2019 due esemplari a pelo corto, la femmina "Tosca du Grand St. Bernard" e il maschio "Apollon de l’Orée des Montagnes", sono diventati genitori di cinque maschi e altrettante femmine in perfetta salute, facendo così il più gradito dei regali di Natale alla Fondation Barry. Dal 4 febbraio e fino a metà marzo sarà possibile visitare i piccoli San Bernardo e osservarli giocare e scorrazzare nei parchi del Barryland a Martigny. Il Barryland è aperto tutti i giorni e accoglie i visitatori dalle ore 10 alle 18.

Se invece non avete la possibilità di spostarvi in Vallese, allora vi raccomando l’incontro proposto a Locarno. Sabato prossimo, 15 febbraio dalle ore 10 alle 11, Magnum sarà a disposizione del pubblico presso la sede di Locarno (In Piazzetta de Capitani 10) per «un’ora di coccole». Un’occasione, nell’anno del giubileo, davvero unica e rara. Se inoltre avete in mente di comperare un cane e volete fare del bene, allora non perdete questa occasione. La Fondation Barry offre ai suoi acquirenti la possibilità di seguire, con il proprio cane San Bernardo, un corso di formazione per diventare “tandem” socioterapeutico. Questa razza è particolarmente idonea agli interventi sociali in case per anziani. Carattere e statura lo fanno il cane terapeuta ideale.

Anche Magnum esce regolarmente per incontrare i residenti delle case di riposo del Locarnese. Attualmente abbiamo in programma interventi ad Ascona, Locarno (da febbraio anche alla Casa San Carlo), Muralto e Cevio. Questa volta, invece, sarà la gente a recarsi dal cane San Bernardo per un momento di ‘terapia’ o semplicemente di ‘ contatto e benessere’. L’incontro offre pure la possibilità al pubblico di informarsi sulle attività promosse da questa istituzione svizzera nata in Vallese e, questa volta in modo particolare, sulla possibilità di acquistare un cucciolo dello storico allevamento del Gran San Bernardo e sul programma di formazione proposto.

Testo a cura di Claudio Rossetti

