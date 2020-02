San Valentino a Borghetto sul Mincio

VALEGGIO – Valeggio sul Mincio è una piccola ma preziosa cittadina veneta, attraversata dal fiume Mincio e dal canale Virgilio, situata non lontana da Verona. La caratteristica principale di questo luogo da sogno è quella di essere formata da due borghi riuniti nello stesso comune: Borghetto e Valeggio, entrambi di origine longobarda, anche se diversi monumenti risalgono al medioevo, periodo di grandi scontri e tentativi di espansione da parte della Repubblica di Venezia.

Entrambi i borghi possono essere visitati in una giornata, durante un weekend al Lago di Garda, una scampagnata sulla via ciclabile oppure una breve deviazione dall’autostrada. Uno dei simboli di Valeggio è indubbiamente il Castello Scaligero. Questa imponente costruzione è stata realizzata a partire dal X secolo dalle famiglie scaligere della vicina Verona e durante i secoli è stato sottoposto a numerosi rifacimenti. La costruzione si trova sulla sommità di una collina che domina tutta la valle del Mincio ed è un edificio che mantiene intatte le sue caratteristiche medioevali, anche se alcune parti sono cadute in rovina. La parte della Rocca, però, è stata da poco restaurata ed è visitabile.

Poco distante dal castello si trova Villa Sigurtà, costruita nel XVII secolo in stile palladiano. Inizialmente abitata dai conti locali, è divenuta, a partire dal 1800, un luogo importante per la storia d’Italia tanto da essere la sede dell’impero asburgico nel nord est d’Italia. Qui, per esempio, visse anche l’imperatore Francesco Giuseppe prima che la villa diventasse il quartier generale dei francesi e, per un mese, la residenza di Napoleone III. La villa è attualmente proprietà privata, ma è visitabile e viene utilizzata per cerimonie e feste private. Non lontano, e aperto al pubblico, si trova il Parco Sigurtà, un bellissimo giardino botanico.

Ai piedi di Valeggio (10 minuti a piedi) si trova Borghetto sul Mincio con il suo Ponte Visconteo. Si tratta di una diga fortificata, realizzata per difendere la città di Verona e costruita alla fine del 1300 da Gian Galeazzo Visconti. L’opera è di grande interesse ingegneristico, in quanto costruita sul fiume Mincio e su altri 4 canali che attraversano la zona e, tenendo conto del periodo storico nel quale è stata realizzata, si tratta di un progetto di estrema complessità. L’opera è composta da tre grandi torri in muratura con imponenti mura che le attraversano. Il ponte è stato inserito nella lista, a cura del World Monuments Fund, dei cento monumenti da salvare a livello mondiale.



Ben visibile dal visconteo sorge la caratteristica frazione di Borghetto, un paese dove il tempo sembra essersi fermato, con le case che si affacciano sul Mincio con annessi suggestivi mulini ad acqua, alcuni dei quali sono stati rimessi in funzione. La chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista è affiancata da una torre campanaria di epoca scaligera al cui interno suona una campana originaria del 1300. Borghetto è inserito nella lista dei «Borghi più belli d’Italia» e proprio qui il regista Lucchino Visconti ha girato alcune scene del suo film «Senso».

Per San Valentino 2020 vi è un’ulteriore ragione per visitare Valeggio e Borghetto: dal 14 al 16 febbraio sarà in programma il «Lago di Garda in Love» con tutta una serie di originali attività legate all’amore. Tutte le coppie saranno, per esempio, invitate a baciarsi sul ponte, diverse sono le visite guidate alla scoperta dei luoghi romantici della zona, vi sarà la lettura di poesie (d’amore, ovviamente) e nelle vie dei borghi si esibiranno gruppi musicali. Il nostro itinerario non può che concludersi a tavola per gustare le specialità locali e le eccellenze del territorio. Vi consiglio di assaggiare i prodotti tipici accompagnati da un eccellente bicchiere di vino veneto (oppure un buon Lambrusco) e di non perdere assolutamente i tortellini, chiamati anche agnolin nel dialetto locale. Buon San Valentino a tutti!

Testo a cura di Claudio Rossetti

