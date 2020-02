Influencer Summit, ora anche in inverno

ZURIGO – A partire da oggi e fino al 6 febbraio 2020, 30 influencer provenienti da 20 paesi si incontreranno in occasione del "Switzerland Tourismus Influencer Summit". L'inizio è ad Andermatt, dove si svolgerà la conferenza vera e propria. In seguito sono previste escursioni a Crans-Montana, Gstaad, Interlaken e nella regione di Davos Klosters.

Per la prima edizione invernale del "Switzerland Influencer Summit" si riuniranno in Svizzera 30 blogger e influencer internazionali di primo piano. Dopo un ricevimento di benvenuto da parte di Swiss International Air Lines (SWISS) all'aeroporto di Zurigo, il 2 febbraio il vertice si terrà al Radisson Blu Reussen Andermatt per la conferenza vera e propria. Oltre al suo partner Swiss, Svizzera Turismo (ST) organizza il summit insieme ad Andermatt Swiss Alps e Swiss Travel System (STS).

La ST invita al Summit solo comunicatori internazionali che si concentrano su un tema specifico e sono considerati leader nella loro regione. Tra gli influencer invitati c'è il belga Jonathan Kubben Quiñonez. Con i suoi account Instagram e Facebook "Mamma sto bene" sta facendo scalpore a livello internazionale, al di là dei social media. Il suo marchio di fabbrica sono i pali su cui tiene un cartello con la scritta "Mamma sto bene" nella macchina fotografica durante tutti i suoi viaggi. L'idea originale alla base: non vuole che sua madre si preoccupi quando viaggia per il mondo. Ha costruito una grande base di fan con i suoi canali e sta anche usando la grande attenzione per la beneficenza, per esempio con la prevista costruzione di una scuola in Messico con plastica riciclata. Nel 2018 Kubben Quiñonez ha ricevuto il Philanthropy Award agli Influencer Awards di Monaco. Nel 2019 è stato premiato a Monaco come Influenziere dell'anno. Kubben Quiñonez terrà la presentazione finale alla conferenza di Andermatt (su come usare la portata virtuale per preoccupazioni concrete nel mondo reale). Naturalmente condividerà anche le sue esperienze in Svizzera con i suoi oltre 400'000 fan e invierà a sua madre da Andermatt il rassicurante messaggio "Mamma sto bene".

Questo articolo mi dà anche l'occasione per ringraziarvi, care lettrici e cari lettori del mio newsblog dedicato ai viaggi e al turismo. L'anno scorso sono stati ben 136'178 i followers (123'616 accessi singoli).

