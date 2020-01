Quando la navigazione si fa più verde

DUESSELDORF – La «Boot» a Düsseldorf è la più grande fiera tedesca, e sicuramente tra le grandi a livello europeo, dedicata alla nautica e agli sport acquatici. La prima volta è stata organizzata nel lontano 1969. La 51. edizione che ha chiuso di battenti ieri sera è riuscita ad attirare ed entusiasmare oltre 250 mila visitatori che si sono lustrati gli occhi davanti alle novità presentate da 2 mila espositori provenienti da oltre 90 Paesi. Gli organizzatori del salone nautico Düsseldorf hanno, come sempre, garantito un’offerta vasta di imbarcazioni per ogni budget: dallo mega-yacht alla barchetta divertente oppure al gommone.

Tuttavia non poteva mancare la consueta passerella del lusso con barche dedicate agli armatori più esigenti, i quali pretendono un modello che sia unico ed esclusivo. A Düsseldorf, si sa, si possono concretizzare tutti i desideri, o quasi: lo yacht per i più stravaganti sognatori, prenotare l’ormeggio in un porto esclusivo, programmare una crociera nell’attesa che il cantiere costruisca la propria barca. C’è chi viene apposta solo per arredare lo yacht e trovare le soluzioni personalizzate della biancheria per le cabine o per acquistare le ultime invenzioni tecniche per praticare la subacquea o per affrontare la pesca d’altura nell’oceano o quella più romantica nei i fiumi e nei laghi. Molti si accontentano semplicemente di poter dire… c’ero anch’io.

Forse avete già sentito la frase «la vela è passione e il motore è esibizione» poiché il movimento eolico sull’acqua, che impiega energie pulite e rigenerabili, crea un’emozione profonda ed indimenticabile. Se date un foglio bianco a vostro figlio e gli domandate di illustrarvi una barca, potete stare certi che, con ogni probabilità, vi presenterà una barca a vela oppure un veliero. Due erano i padiglioni completamente dedicati al fantastico mondo della vela.

Particolarmente interessante ed interattivo ho trovato il padiglione dedicato al “Beach World”. Qui gli amanti degli sport acquatici hanno avuto l’occasione di incontrarsi per praticare surf, kitesurf, SUP insieme a professionisti e star della scena internazionale. A disposizione due attrazioni davvero interessanti: «The Wave» con la sua onda gigante destinata ai surfisti e «Flatwaterpool» a disposizione per provare il kitesurf. Per la prima volta le due mega attrazioni hanno inglobato nel padiglione anche il settore di rivenditori e produttori, questo ha permesso agli amanti degli sport di tendenza di fare acquisti a farsi consigliare sul materiale.

Infine vorrei ancora citare alcuni stand e imbarcazioni che ho trovato particolarmente innovativi: mi è piaciuta l’idea della barca a vela che si trasforma in motoscafo (Imexus 28 Powersailer), della casa di vacanza houseboat itinerante, della tavola SUP con motore elettrico (Manta), un’idea davvero geniale, e del multi-sport-katamaran (XCAT), una palestra sul filo dell’acqua con vogatore, due vele, tavola da SUP e persino con un motore elettrico. L’ecologia comincia a farsi sentire in maniera sempre più insistente. Tra le innumerevoli proposte (alcune semplicemente a sostegno dell’immagine dell’azienda) vorrei citarvi: un catamarano gonfiabile con motore elettrico e pannelli solari su una superficie di 18 metri quadrati (Hovercraft) e per la sua semplicità il taxi-barca (MOST) a propulsione elettrica per 11 passeggeri. Entrambe le imbarcazioni le vedrei molto bene sulla tratta Ascona – Isole di Brissago, sempre che la convenzione italosvizzera venga modificata a favore di una navigazione commerciale privata. Ma questo è un’altra storia.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch