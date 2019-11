Finissage allo Stanserhorn con la “Uistrinket”

STANS – “Uistrinket”: significa letteralmente sgolare le bottiglie e, nella tradizione della montagna di Stans, festeggiare la fine della stagione svuotando le cantine e i magazzini in quota. Una tradizione che si rinnova anche quest’anno: domenica 17 novembre.

L’avventura turistica iniziò nel 1893 con le carrozze in legno aperte che trasportavano i i passeggeri da Stans allo Stanserhorn. Oggi è invece la “Cabrio”, una funivia con il piano superiore scoperto, a essere una delle principali attrazioni. Vi assicuro che vivere il passaggio attraverso i tralicci dal tetto della cabina panoramica a due piani regala sensazioni indescrivibili e permette di godersi brezza e vista senza funi sopra la testa.

L’apprezzata montagna escursionistica Stanserhorn, a 1898 metri sul mare, è l’attrattiva turistica principale del Comune di Stans, capoluogo del Cantone Nidvaldo. Dalla vetta si gode una magnifica vista su dieci laghi svizzeri e 100 km di catena alpina. L’avventura sullo Stanserhorn inizia già alla nostalgica stazione di valle, dalla quale una funicolare datata 1893, sale alla stazione intermedia Kälti superando verdissimi prati e case dall’aspetto intimamente accogliente. Per preservare l’atmosfera nostalgica della funicolare, i vagoni in legno non sono stati sostituiti con nuovi materiali, ma restaurati nel rispetto dello stile originario. Dopo la stazione intermedia, tuttavia, si cambia epoca: una moderna funivia accoglie i passeggeri per proseguire il viaggio verso la vetta dello Stanserhorn.

La grandiosa vista circolare su 100 km di catena alpina e 10 laghi svizzeri giustifica le cinque stelle presenti sul logo dello Stanserhorn. Tuttavia, la montagna panoramica merita una stella speciale per il suo ristorante girevole “Rondorama” che, in 43 minuti, compie un giro completo attorno al proprio asse. La funivia e il ristorante dello Stanserhorn rimangono chiusi a partire dal 18 novembre per la pausa invernale. L’evento rappresenta quindi un’ultima occasione per passare una giornata speciale alle porte del Ticino. Io ci sarò con la mia famiglia e voi?

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch