I famosi Barry salgono sulla vetta di Zurigo

ZURIGO – I famosi cani San Bernardo della Fondation Barry di Martigny, domenica 20 ottobre, saranno a Zurigo nell’ambito di una giornata speciale organizzata in collaborazione con l’ufficio di promozione turistica della città. Tra le proposte una visita guidata della città ed un’escursione sull’Uetliberg. Dopo un picnic con specialità vallesane i bambini potranno condurre i dolci giganti lungo un percorso.

Sapevate che il cane San Bernardo è un cane delle alpi svizzere? I diretti antenati del cane San Bernardo erano in realtà i grossi cani dei contadini, molto diffusi nella zona. In poche generazioni vennero allevati secondo un modello ideale prestabilito, dando origine alla razza odierna. Heinrich Schumacher di Holligen, vicino a Berna, fu il primo che, nel 1867, cominciò a redigere certificati di discendenza per i suoi cani.

Nel febbraio del 1884 si cominciò a redigere il "Registro genealogico dei cani": la prima iscrizione fu quella del San Bernardo Léon, e anche le successive 28 riguardarono cani San Bernardo. Il 15 marzo 1884 venne fondato a Basilea il Club svizzero dei San Bernardo. In occasione di un congresso cinologico internazionale, il 2 giugno 1887, il San Bernardo venne riconosciuto ufficialmente come razza svizzera e lo standard di razza venne dichiarato obbligatorio. Il San Bernardo è da allora il cane nazionale svizzero.

Il cane nazionale svizzero ha soprattutto un cuore d‘oro. Ama e ha bisogno del contatto con le persone. Ci aiuta da secoli: prima come cane da salvataggio, oggi come cane sociale. Dal 2012 la Fondazione Barry punta con successo sull‘interazione con i cani nel settore sociale: in ospedali, case per anziani, in penitenziari, nel corso di campi per disabili oppure nel corso di programmi individuali. Le interazioni si basano sull’idea che i cani attivano le nostre forze fisiche, intellettuali e spirituali, nonché sociali.

Volete saperne di più sui Barry passando una bella giornata nella città sulla Limmat, allora non esitate ad iscrivervi.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch