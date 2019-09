Street tour: una forma interattiva di visita guidata

MILANO - Due viaggi al tempo stesso, uno reale l’altro virtuale. È quanto propone “You Are Leo”, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci (1452- 1519). Si tratta del primo street tour dedicato a Leonardo da Vinci “Maestro Lombardo, fiorentino in Milano” nel suo lungo soggiorno milanese. È stato infatti creato un virtual tour che mostra Milano come poteva essere ammirata da Leonardo. Un gruppo della Viaggi Rossetti ha potuto testare l’innovativo sistema nel corso del viaggio studio a Milano. Le reazioni sono state entusiaste.

Un viaggio turistico reale attraverso la città e virtuale attraverso il tempo: “Leonardo da Vinci ci ha donato i suoi occhi per mostrarci la sua Milano, mettendo le persone al centro di un’esperienza totalmente immersiva nella Milano di allora”. Verrà compiuto concretamente un percorso a piedi di circa un miglio lombardo (1.8 chilometri) della durata di circa 1 ora e 30 minuti. Ciascun partecipante verrà munito

di un visore VR ed è accompagnato da un esperto storico dell’arte che lascerà il posto agli occhi Leonardo, per immergersi nei suoi luoghi, vedere ciò che lui stesso vedeva e lo spettatore diverrà Leonardo.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Way – We Augment You, start up milanese che opera in ambito culturale e turistico utilizzando la tecnologia della realtà aumentata e virtuale per offrire esperienze immersive in ambienti a 360° e Ad Artem, attiva e conosciuta da venticinque anni nella didattica e nella divulgazione dell’arte.

Questo sistema di visita turistica può in futuro naturalmente essere applicato ad altre città, soggetti e luoghi. Ne sono proprio convinto.

Testo a cura di Claudio Rossetti

