TiRealizzo TiSegue Ovunque tu voglia

Primo step. Prima battuta.

Formula SENZA PENSIERI.

Significa essenzialmente che i (cattivi) pensieri ce li sobbarchiamo tutti noi.

Che sia per la casa dei tuoi sogni o per un investimento immobiliare, il nostro team di architetti professionisti si occuperà di dare forma alla tua idea, per ambiziosa che sia, e trasformarla in un progetto di lavoro.

Il centro di gravità rimarrai tu, sempre con la tua idea, e sarà così fino alla fine, con l’impegno e la garanzia da parte nostra di mantenere stabile l’altissimo livello di efficienza promessa, durante tutto il procedimento.

La partnership con il cliente resta un nostro MUST operativo, nella convinzione che il primo fattore per il successo di un progetto risieda nella comunicazione fluida tra le due parti, garantendo così un sodalizio fruttuoso per entrambe.

Ma perché scegliere proprio TiRealizzo?

Semplice.

Perché ci siamo dentro da un pezzo.

TiRealizzo è la divisione di Swiss Realty Partners dedicata alle Costruzioni Immobiliari Residenziali con formula CHIAVI IN MANO.

La giungla dell’immobiliare è il nostro pane quotidiano, sappiamo da tempo come muoverci, abbiamo collaborazioni collaudate da anni, abbiamo UN NOSTRO BRAND di mobili e forniture, possiamo garantire CONSULENZE sulla base delle tue specifiche richieste e necessità, e in generale un’incredibile POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE in fase progettuale, per aiutarti a realizzare il tuo sogno proprio come lo avevi sognato la prima volta.

Prima di scontrati con la realtà.

E cioè in grande.

Dal momento che gestiamo tutta la filiera, tutto il procedimento, dall’idea iniziale alle “chiavi in mano”, con un controllo così radicato sul campo, sia teorico che costruttivo, possiamo fare tutto.

Basta volerlo.

Affidaci il tuo sogno, lo costruiremo INSIEME.



TiRealizzo

Swiss Realty Partners sagl

Piazza Franscini, 1

6900 Lugano