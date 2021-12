Chi porta un amico trova un tesoro

Dedicata a chi vuole sentirsi effettivamente più buono a Natale. (Ma non è necessario che lo rimanga anche dopo, non preoccupatevi). Mettiamo caso, ipotetico lettore desideroso di compiere la buona azione, che un tuo amico o parente sia disperato perché non riesce a vendere o affittare casa, oppure cerca disperatamente subentrante. Lo spirito natalizio a questo punto farà suonare un campanello da slitta nella tua testa che ti spingerà a volerlo aiutare. Ma come? Il modo più semplice e rapido è sfruttare l’occasione PORTA UN AMICO a DYLS.

Basta fare un giretto sul nostro sito o puoi chiamarci direttamente, ma il concetto in se è cristallino: sarà sufficiente proporre il nostro pacchetto FAST, il più consigliato, al fortunato che beneficerà del tuo altruismo natalizio. Il pacchetto avrà per l’occasione un irrisorio costo di 650 franchi (ancora per poco perché a breve aumenterà).

Tramite il pacchetto FAST, il fortunello potrà beneficiare del nostro servizio di marketing al massimo livello, così che in men che non si dica l’appartamento sarà magicamente venduto o locato.

La nostra esperienza e professionalità, di vera fiduciaria ticinese che non ha bisogno di cedere a escamotage sottotraccia con società in altri Cantoni (come fanno molti altri), sarà consegnato al suddetto fortunello sotto forma di dono, in un pacchetto regalo rosso fuoco.

Così che il tuo amico risolverà i suoi problemi, tu metterai a tacere la coscienza e potrai dedicarti amabilmente ai pranzi e agli addobbi. Al resto pensiamo tutto noi. I fatti parlano chiaro, basta guardare i numeri: sappiamo fare il nostro lavoro.

Goditi il Natale. Chiamaci ma solo dopo aver visitato il nostro stupendo sito www.DYLS.ch così che potrai ammirare che regalo stai facendo…

Ah il tuo regalo? 100 franchi per ogni amico che porterai, in contanti o con un buono di qualsiasi negozio del Cantone o Negozio online che desideri. E sai quanti buoni o banconote azzurre puoi ottenere? Infinite! Infinite è la risposta giusta. Come sempre, i tuoi Cacciatori di Sogni Immobiliari.