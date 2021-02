Perché affittare una casa ecosostenibile

Hai mai pensato di abitare in una casa ecosostenibile?

Parliamo di abitazioni costruite con materiali riciclabili e soprattutto progettate per ridurre al minimo lo spreco di energie e, dunque, l’impatto sull’ecosistema.

Negli ultimi anni sono diverse le case che sono state costruite con questi principi o che sono state ristrutturate tenendo in considerazione le nuove tecnologie: rivolgendoti a un’agenzia specializzata come TiAffitto potrai essere informato su tutti i vantaggi di questo genere di abitazione.

E, soprattutto, potrai conoscere quante e quali case ecosostenibili possono fare al caso tuo.

Ma perché affittare una casa di questo tipo?

Per ragioni di etica ambientale, certo, ma anche per motivi prettamente economici: un’abitazione che rispetti i principi di ecosostenibilità, infatti, ti permetterà di certo di risparmiare sui consumi in primo luogo.

Un’abitazione di questo tipo, infatti, è ben coibentata, ovvero presenta un alto grado di isolamento termico che azzera le dispersione, abbassando i costi energetici: basti pensare che dei serramenti all’avanguardia possono far risparmiare oltre il 30% delle spese per il riscaldamento di una casa.

Spesso le case ecosostenibili sfruttano pannelli fotovoltaici o un impianto solare termico non solo per avere energia elettrica, ma anche per produrre calore che può essere trasformato in acqua calda, riscaldamento e addirittura aria fresca d’estate, attraverso il cosiddetto sistema del solar-cooling.

Una casa sostenibile, inoltre, presenta quasi sempre uno spazio verde: se non c’è un giardino, sarà allora presente un orto verticale o in balcone, che - come dimostrato da numerose ricerche - aumenta in maniera significativa il benessere.

A ciò va aggiunto che una casa sostenibile è costruita con materiali naturali e quindi riciclabili, rinnovabili e atossici, un fattore di sicurezza in più per la tua salute e per quella della tua famiglia.

Per non parlare, infine, dell’aspetto estetico: spesso le case ecosostenibili contengono soluzioni originali e tanto verde dentro o attorno, un fattore che non può non renderle più affascinanti.

