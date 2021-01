Eccoti la nostra guida completa per affittare casa in Ticino

ATTO DI SOLVIBILITÀ

Questo documento è al primo posto, dimostra che non hai debiti e precetti esecutivi (e se ce li hai il punto 7 è per te) a tuo carico.

Serve al proprietario di casa per garantire che non hai fallimenti a nome tuo e se li hai avuti li hai ripagati.

Questo documento è reperibile online

Il costo del certificato è di 18 CHF e se lo compilerai entro le 15.30, il giorno dopo lo troverai nella tua buca lettere! Nel caso in cui tu non voglia recuperare questo documento tramite internet, ti consigliamo di recarti all’ufficio esecuzione fallimenti del tuo distretto e chiederlo di persona. In questo modo lo otterrai il giorno stesso.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (RC)

In Svizzera, questa è un’assicurazione obbligatoria.

Il proprietario di un immobile avrà come garanzia che ogni danno fatto a beni materiali o a persone, verrà ripagato da un’assicurazione.

Per farla breve, se il vaso di gerani che colora il tuo davanzale per sbaglio vola e finisce sulla macchina del vicino che posteggia sotto la tua finestra, il danno verrà pagato dalla tua RC privata.

Se i mobili dell’appartamento arredato che hai preso, prendono fuoco perché hai dimenticato gli stracci nel forno, la tua assicurazione pagherà i danni.

Questo appartamento è il primo che vuoi affittare? Probabilmente non avrai un’assicurazione di responsabilità civile, perché abitando con i tuoi genitori sei sotto la loro RC, non preoccuparti, possiamo aiutarti noi a stipularne immediatamente una.

Lasciaci QUI i tuoi dati per ricevere maggiori informazioni.

DEPOSITO CAUZIONALE E DEPOSITO DI GARANZIA

Se stai per affittare un appartamento e ti è stato richiesto di versare un deposito di garanzia, serve per tutelare il proprietario dell’immobile nel caso di mancati pagamenti o danni arrecati al suo bene

Ora ti spiego tutti i sistemi possibili che vengono adottati in Svizzera dai nostri proprietari di casa.

BUSTA PAGA, DECISIONI AFI, API E ASSISTENZA, LAVORO IN PROPRIO

In pratica devi dimostrare il tuo reddito e come questi soldi affluiscono al tuo conto corrente.

Se lavori avrai un contratto e ogni mese riceverai una busta paga.

Se cerchi l’appartamento dei tuoi sogni e vuoi averlo a tutti i costi, devi tenere sempre pronti gli ultimi tre conteggi di salario che hai ricevuto dall’azienda per cui lavori.

Se ricevi degli aiuti da parte dello stato, presenta la decisione di assistenza con referenza del tuo consulente personale.

Molti proprietari preferiscono avere persone assistite, avere un introito garantito dallo stato è un valore aggiunto.

Tieni conto che è molto importante conoscere i massimali garantiti per il pagamento dell’affitto incluso di spese.

Dal 2021, per chi percepisce prestazioni AFI/API, prestazioni complementari o assistenziali hanno suddiviso il Ticino in Regioni così classificate REGIONE 2 grandi centri REGIONE 3 periferia.

Gli importi riconosciuti per il pagamento degli affitti mensili, questi sono i nuovi importi riconosciuti, comprensivi di affitto e spese:

PER UNA PERSONA SINGOLA

In zona R2 l’affitto massimo è di 1325 fr al mese

In zona R3 è di 1210 fr al mese

PER UNA COPPIA

In zona R2 sono 1575 fr

in zona R3 sono 1460 fr

PER UNA FAMIGLIA DI TRE PERSONE

è di R2 1890 al mese

in zona R3 è di 1752 al mese

Questi parametri vanno tenuti bene a mente per la ricerca di un immobile se percepisci aiuti dallo Stato.

Di seguito troverai la lista dei comuni per conoscere in che zona è riconosciuto il tuo comune



Le persone che lavorano in proprio e non hanno una effettiva busta paga, devono dimostrare che hanno un incasso regolare.

Alcuni portano dei contratti di lavoro (o commesse) a lungo termine, per dimostrare la veridicità.

Altri invece non hanno problemi ad esporre un estratto conto, o dichiarazione delle imposte sul reddito.

Questo punto va valutato sia da parte dell’inquilino, sia con il proprietario dell’immobile.

REFERENZE

Lo strumento più efficace per vincere il premio inquilino dell’anno è sicuramente la referenza.

Lettera dal tuo attuale proprietario di casa, che dichiara che non ci sono mai stati problemi con i pagamenti e che non hai mai fatto danni a terzi o ad oggetti, è la chiave d’oro per la porta del tuo appartamento.

Nessuno mentirebbe per proteggerti, soprattutto se gli devi dei soldi o hai fatto danni in casa sua.

Mostra una referenza e tutti i proprietari cadranno ai tuoi piedi!

DOCUMENTO D'IDENTITÀ

Dovrai avere a portata di mano una copia di tutti i tuoi documenti d’identità.

Facile questa.

Eppure, non ti immagini quante persone si dimenticano della cosa più semplice.

PERMESSO B/C PER STRANIERI RESIDENTI IN TICINO

Hai trovato un lavoro in Svizzera, oppure hai deciso di aprire un’attività lucrativa qui? Non hai la cittadinanza o un documento d’identità elvetico?

Allora dovrai presentare un Permesso di Dimora (B)

Se invece sei in possesso del tuo Permesso (C) potrai presentarlo senza problemi!

Se invece sei in possesso del tuo Permesso (C) potrai presentarlo senza problemi!

PRECETTI ESECUTIVI

Magari hai avuto problemi finanziari in passato, ne stai venendo fuori un passo alla volta.

Può capitare, c’est la vie.

Molti pensano che non potranno avere l’appartamento che desiderano perché hanno degli atti esecutivi a loro carico.

Se dimostri al proprietario che stai ripagando i tuoi debiti anche poco per volta ma con continuità, sei a cavallo.

Se hai un piano di rientro del debito, e hai un progetto di risarcimento che funziona, mostralo e nessuno potrà negarti l’impegno che ci stai mettendo.

È possibile che alcuni proprietari diffidino da certe situazioni.

Basta che richiedi una dichiarazione da parte dell’ufficio esecuzioni e Fallimenti in cui è evidente il tuo piano finanziario, e questo dimostrerà la tua onestà.

SEMBRA UNA LISTA FACILE VERO?

