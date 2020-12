Cercare casa con un bambino: le 5 cose da fare (per non impazzire)

Che tu voglia comprare o affittare un nuovo nido d'amore ecco come muoversi al meglio.

La nascita di un figlio è un evento straordinario, destinato a cambiare la vita di qualunque neo-genitore.

Tra i cambiamenti più comuni per molte coppie c’è quello della casa: quando nasce un piccolo, infatti, ci si rende spesso conto che l’abitazione in cui si vive non è abbastanza grande, sufficientemente comoda o addirittura sicura per le nuove esigenze della famiglia.

La scoperta non avviene subito per tutti al momento della nascita del bebè: solitamente la situazione abitativa cambia quando il bimbo ha 2-3 anni, le sue cose iniziano a moltiplicarsi spaventosamente e d’improvviso ci si rende conto che bisogna cambiare casa.

Vale anche per famiglie già rodate con due figli, che si trovano a fronteggiare un inaspettato terzo bebè.

Che si cerchi una nuova abitazione in affitto o che la si voglia comprare, è bene seguire alcuni consigli affinché il processo di selezione si svolga nel miglior modo possibile e i genitori possano operare la scelta migliore per il benessere loro e dei loro piccoli.

Organizzazione e qualche consiglio pratico da seguire sono senz'altro un buon punto di partenza.

Il team di Swiss Realty Partners è composto da molti genitori, proprio per questo i quattro infallibili consigli che ti darò qui di seguito sono davvero frutto di esperienze dirette fuse alla conoscenza del mondo immobiliare.

Il primo consiglio può apparire banale, ma in fondo non è così: quando si cerca una nuova casa con un bambino non contano solo le dimensioni…

Oltre alla metratura della casa, quello che è importante è anche la disposizione degli ambienti e la loro tipologia.

Una casa con un ripostiglio, ad esempio, può essere preferibile a un’altra lievemente più grande, ma sprovvista di uno spazio in cui “buttare via” tutte le cose di cui non si ha bisogno quotidianamente.

Allo stesso modo conta il numero delle stanze: i figli crescono e hanno bisogno dei loro spazi.

Se ad oggi i tuoi indivisibili fratelli vogliono condividere la stessa stanza, fai attenzione prima di acquistare una casa con un’unica cameretta, perché da grandi probabilmente non vorranno più condividere quello spazio.

E naturalmente anche il numero di bagni - o la possibilità di ricavarne di nuovi - è un elemento che dovrai tenere in grande considerazione.

Se hai bambini piccoli devi considerare anche il “livello di sicurezza” della nuova abitazione: una casa con più piani, scale o gradini (anche pochi) può risultare un problema, così come chi ha un terrazzo o balconi con ringhiere e davanzali piuttosto bassi.

Una valutazione, questa, ancor più importante se hai figli particolarmente vivaci.

È fondamentale, inoltre, informarsi sul palazzo e sull’area in cui si va ad abitare.

Come sono i vicini?

Hanno dei figli con cui i tuoi potrebbero fare amicizia?

Ci sono parchi giochi o giardini vicino casa in cui i piccoli possono andare a trascorrere un po’ del loro tempo libero?

E le scuole, quanto sono lontane?

E non dimenticate di valutare la posizione rispetto ai mezzi pubblici: i tuoi figli non saranno bambini per sempre e da adolescenti vorranno essere autonomi quando dovranno andare a fare sport o uscire con gli amici.

In ultimo non sottovalutare il parere dei tuoi figli.

Dopo aver visitato la casa da solo o con il tuo partner, porta anche loro a vedere la vostra potenziale nuova casa: oltre a darti il loro giudizio potrebbero aiutarti a scoprire dettagli positivi o negativi al quale tu non avresti mai pensato.

Ora so benissimo che la maggior parte di queste informazioni non si trovano nella descrizione degli annunci, e so perfettamente che la vita frenetica di noi genitori non permette di visitare 200 immobili.

La selezione iniziale è importante, e potrai farla serenamente soltanto confrontandoti e parlando con un agente immobiliare che si occuperà delle tue esigenze.

Chiedere informazioni già in un primo contatto telefonico ti aiuterà a scremare cosa vedere e cosa no.

Non lasciarti incantare da agenzie immobiliari che tentanto in tutti i modi di "rifilarti" oggetti che non corrispondono ai tuoi desideri.

Noi di Swiss Realty Partners abbiamo a cuore la tua soddisfazione e ti diremo immediatamente se la casa per cui ci chiami si adatta o meno ai tuoi desideri.

Chiamaci con fiducia allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75

Se preferisci puoi scriverci su WhatsApp o via mail a info@tiaffitto.ch

Lasciati trasportare e scopri la bellezza di trovare un nuovo spazio cucito su misura per la tua famiglia.