Affittare casa: come lavora l'agente perfetto.

In questo blog abbiamo più volte sottolineato i rischi che si corrono nell’affidarsi al fai da te o peggio ancora ad agenti immobiliari improvvisati quando si tratta di affittare un’abitazione di proprietà.

È sempre consigliabile fare ricorso a dei professionisti per tutelare il proprio investimento e non perdere denaro: ogni giorno in cui la casa resta sfitta, infatti, si tramuta in un costo.

Ma quando ci si affida ad un'agenzia, cosa è lecito aspettarsi?

Qui proviamo a elencare quella che dovrebbe essere la “procedura perfetta” da parte di un’agenzia immobiliare realmente interessata ad aiutare il proprio cliente e a risolverne i problemi.

Iniziamo col dire che, come per qualunque impresa che ha a che fare con il problem-solving, l’azione di un’agenzia parte da quella che potremmo definire “raccolta dati”: l’agente (o il team di agenti) dovrà visitare casa tua, raccogliere tutte le informazioni a riguardo e individuarne pregi e difetti.

In secondo luogo, dovrà poi realizzare l’identikit dell’inquilino ideale che vorresti avere in casa tua.

La raccolta del materiale continua poi con le immagini della casa: non solo foto professionali scattate da un fotografo - ormai siamo nel 2020 - ma anche video che rendano al meglio lo spazio e la luce disponibili in casa.

Un’agenzia immobiliare che si rispetti passerà poi le informazioni e il materiale raccolto al proprio reparto marketing, che avrà il compito di disegnare la strategia migliore per presentare l’immobile sul mercato.

La parte più delicata è rappresentata, naturalmente, dalla scrittura dell’annuncio che dovrà catturare l’attenzione dei potenziali inquilini.

Infine l’annuncio andrà pubblicato sul web e i social network: appare logico che un’agenzia con una certa fama e reputazione offrirà al cliente una maggiore visibilità sia sui motori di ricerca che sui propri account social.

Un vantaggio, di questi tempi, assolutamente non trascurabile.

L’agenzia immobiliare perfetta, ove possibile, si rende responsabile delle chiavi dell’abitazione - offrendo magari un servizio di custodia in una cassetta di sicurezza - in modo da poter organizzare le visite con gli inquilini senza doverti disturbare.

Ma naturalmente, nel caso tu lo richieda, dovrà essere in grado di organizzare visite in tua presenza, facendo collimare le tue esigenze con quelle del potenziale inquilino.

Una volta individuato e presentatoti l’inquilino che cercavi, l’agenzia immobiliare dovrà recuperare tutti i suoi documenti e verificarne l’autenticità, trasferendoli a te e magari anche all’amministratore dello stabile.

Infine, ultimati tutti i passaggi burocratici, l’agenzia si occuperà di ultimare l’affare e consegnare le chiavi al nuovo inquilino.

Solo allora, potrà chiederti il compenso pattuito.

Per concludere noi di Swiss Realty Partners sappiamo da sempre che il nostro lavoro deve essere quello di alleggerire i carichi di una faticosa ricerca e far dormire sonni sereni al nostro cliente.

Quello che è fondamentale sarà sicuramente fidarsi della persona a cui si affida il proprio immobile e lasciarsi consigliare dall'esperienza per raggiungere il risultato velocemente.

Il nostro team che amo definire vincente si compone di tutti quei tasselli e ingranaggi che muovendosi insieme con estrema maestria riescono a far girare il meccanismo che porta al risultato che speri.

Chiamaci e scopri quale strategie posso offrirti per affittare o vendere la tua proprietà.

Yohanna Chiri Leimgruber

CEO Swiss Realty Partners

+41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Puoi anche scriverci una mail con la tua richiesta a info@tiaffitto.ch oppure info@viverti.ch se desideri vendere la tua casa.