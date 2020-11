Perché affidarsi a una sola agenzia per affittare il proprio appartamento

Hai una bella casa da affittare, fresca di lavori di ristrutturazione e in una bella zona della città, eppure non riesci a trovare l’inquilino giusto.

Pensi e ripensi a quale possa essere il problema di questa mancata richiesta nonostante ti sia affidato a una moltitudine di agenzie immobiliari.

Io ho la risposta per te.

Forse non lo immagini, ma il tuo errore è stato proprio questo: il fatto che l’annuncio del tuo appartamento compaia su più di una bacheca immobiliare potrebbe infatti rappresentare la ragione stesso del tuo insuccesso.

Non rammaricarti - si tratta di un errore piuttosto comune - tipico di chi non ha grandi conoscenze del mercato immobiliare e magari ha fretta di trovare una soluzione per la propria abitazione in affitto.

L’idea di avere più chance vedendo il proprio annuncio con varie agenzie è piuttosto comune, ma solo con un’analisi più approfondita si può comprendere perché sia anche un’idea sbagliata.

Ogni buona vendita parte dal un presupposto importate: l’empatia.

Qualsiasi cosa tu stia cercando di vendere ricordati sempre di vestire i panni del tuo potenziale target.

Immaginati di essere tu stesso a cercare casa: cosa penseresti se, navigando sul web, ti ritrovassi a leggere lo stesso annuncio con nomi di numero immobiliari.

La risposta univoca la maggior parte delle volte è: “beh, il proprietario di questo immobile deve essere davvero disperato per chiedere a tutte queste agenzie di trovare un inquilino!”.

E, di conseguenza: “chissà perché è così disperato… sicuramente il suo appartamento avrà dei problemi sostanziali che impediscono di trovare un locatario”.

La conseguenza di questi pensieri è che il potenziale inquilino, magari incuriosito dalle qualità dell'abitazione descritte nell’annuncio, vorrà anche vedere l’appartamento, ma lo farà in maniera superficiale, convinto che casa tua nasconda chissà quali problemi, e dunque non si mostrerà mai davvero interessato a concludere l’affare.

Inoltre, ti basterà aver nel pagliaio una sola agenzia poco produttiva per vedere andare inconcluso un potenziale cliente.

Credimi, non è una falsa retorica la mia, eppure mi capita spesso di imbattermi in clienti che dopo un mio solerte riscontro esordiscono dicendo che altre agenzie hanno detto loro che l’immobile non era più disponibile.

Chissà per che motivo poi, io penso spesso si tratti di mancanza di organizzazione.

Ma non mi voglio soffermare su questo argomento.

Screditare la tua proprietà ti porterà inevitabilmente a perdere tempo e denaro, dato che ogni giorno in cui casa tua resterà vuota la tua idea di rendita si tramuterà in una spesa.

E - ancora - più casa tua resterà sfitta, più sarà complicato trovare un inquilino: se lo stesso annuncio resta a lungo su tante bacheche immobiliari, cosa potrà mai pensare una persona che cerca casa di quell’appartamento?

Ovviamente che la casa abbia qualcosa che non va…

Per mettere fine a questo circolo vizioso c’è solo una soluzione: rivolgersi ad un’unica agenzia immobiliare per cui lavorino agenti preparati, premurosi e proattivi.

Diffida di chi propone di portarti un inquilino prima ancora di firmare il mandato di ricerca: non potrai mai fidarti pienamente della proposta presentata in questi termini, né saprai mai quale potrà essere la richiesta dell’agente dopo l’accordo.

Meglio affidare la propria casa a un’agenzia seria, preparata, a cui delegare il mandato di ricerca mettendo nero su bianco.

Solo così potrai essere sicuro di avere dei professionisti che lavorano per te, per risolvere un tuo problema.

Ovviamente TiAffitto sa come assumersi la responsabilità del tuo immobile.

Per avere la nostra preziosa ala protettiva, chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

TiAffitto, pronto a salvare il tuo reddito immobiliare, anche in questi tempi difficili.