Le 4 regole da rispettare quando si cerca casa

Voglio comprare casa, da dove comincio?

Rivolgere questa domanda agli esperti del settore immobiliare è sempre un’ottima scelta, avere dei professionisti specializzati come punti di riferimento in uno dei percorsi più complessi e importanti della propria vita non può che essere una soluzione valida al problema.

Tuttavia, prima ancora di parlare con un consulente immobiliare, è bene fissare alcune regole che potrebbero rendere più veloce e agevole la realizzazione del tuo sogno.

Partiamo dunque dalle basi: la prima regola riguarda il budget a disposizione, fissare la cifra massima che si può spendere è un passo fondamentale per avviare il processo che ti porterà ad acquistare una nuova casa.

Questa regola presenta poi un corollario: per conoscere il tuo budget la miglior strategia è quella di chiederci una consulenza gratuita con il nostro consulente finanziario così da non perdere tempo con visite di fantasia.

Ti risparmieremo la fatica di girare in un lungo e in largo in tutte le banche del Cantone, dandoti già la possibilità di avere più offerte da diversi istituti di credito.

Da noi questa consulenza è gratuita, altri istituti ti fatturano oltre mille franchi per questo servizio.

La seconda domanda è: Dove desideri abitare?

Individuare la zona in cui vorresti la tua casa è la seconda regola da seguire: è importante dunque capire se preferisci una zona centrale ma più popolata o un’area residenziale e più tranquilla; se intendi andare a lavoro a piedi o in macchina; se vuoi abitare vicino alla tua famiglia o non è un problema allontanarsi.

Si tratta di domande fondamentali: il luogo in cui vivrai influenzerà in maniera determinante la tua vita futura.

Allo stesso modo, conta capire cosa si cerca da una casa nuova.

La terza regola riguarda le caratteristiche intrinseche dell’abitazione che cerchi: di quante stanze hai bisogno? Hai un partner e programmate di avere dei figli? Pratichi un hobby che ha bisogno di spazio e al quale non puoi rinunciare? Lavori a casa e non puoi assolutamente rinunciare a uno studio? Rispondere a queste domande prima di recarti da noi, ci permetterà di risparmiare tempo e di ridurre i tempi di ricerca della nuova casa.

Dal momento che questi quesiti sono ben chiari, partiremo assieme alla ricerca della tua casa ideale e non ci fermeremo sino a quando non avremo raggiunto l’obbiettivo.

Per essere preso per mano sin da subito da chi conosce questi temi come se fossero le filastrocche che cantavamo da bambini, chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Visita il nostro sito viverti.ch e comincia a “rifarti gli occhi” sulle nostre bellissime proprietà.

ViverTI